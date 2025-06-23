Επισημοποίησε την σπουδαία προσθήκη της Τζαελίν Μπράουν ο Παναθηναϊκός!

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, η Αμερικανίδα φόργουορντ, θα είναι και επίσημα νέα παίκτρια της ομάδας μπάσκετ για την επόμενη σεζόν, προσθέτοντας στο ρόστερ εμπειρία και ποιότητα με μια παίκτρια που διέπρεψε στο WNBA με τη φανέλα των Κονέκτικατ Σαν.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Τζαελίν Μπράουν στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε το «τριφύλλι» αφού ήρθε σε συμφωνία με την αμερικανίδα σμολ φόργουρντ Τζαελίν Μπράουν (1.85μ.).

Πρόκειται για μια ποιοτική μεταγραφή καθώς η 27χρονη μπασκετμπολίστρια έχει πλούσιες παραστάσεις και βαρύ βιογραφικό.

Κορυφαία της στιγμή ήταν το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ 3Χ3 στο Παγκόσμιο Κύπελλο U18 το 2016.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Μπράουν τόνισε «Είμαι πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και μαζί με τις συμπαίκτριες μου και το τεχνικό τιμ να διεκδικήσουμε όλους τους στόχους μας».

Αναλυτικά το βιογραφικό της Μπράουν

2020: Toulouse Metropole Basket (Γαλλία)

2021-2022 Norrkoping Dolphins (Σουηδία)

2022 Ludovika Csata (Ουγγαρία)

2022-2023 Rize Belediyesi (Τουρκία)

2023 Astros de Jalisco (Μεξικό)

2023 Maccabi Haifa (Ισραήλ)

2023 Hatayspor (Τουρκία)

2023-2024 Antalya Toroslar Basketbol (Τουρκία)

2024 Dallas Wings (ΗΠΑ)

2024-2025 Dynamo Kursk (Ρωσία)

2025 Connecticut Sun (ΗΠΑ)»

