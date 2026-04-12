Βόλεϊ: Έκπληξη με Ατανασίεβιτς, πάει σε ομάδα του Κατάρ

H σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε με τον πιο «βάναυσο» τρόπο για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, η οποία αποκλείστηκε με 3-0 στη σειρά από τον Παναθηναϊκό και πλέον προετοιμάζει την επόμενη ημέρα.



Στους «ερυθρόλευκους» αναμένεται να υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις, εις εξ΄αυτών και εκείνη του Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς. Ο Σέρβος διαγώνιος, δεν θα παραμείνει στου Ρέντη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του μετά από δυο χρόνια.

Ωστόσο η σεζόν αυτή θα τον βρει στην... Ασία! Συγκεκριμένα, ο Ατανασίεβιτς, συμφώνησε και θα αγωνιστεί στο Κατάρ με τη φανέλα της Αλ Ουακρά, μέχρι το πέρας της αγωνιστικής περιόδου!

Εκεί ο Σέρβος, θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στα playoffs σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ολοκληρώνεται τον Μάιο.

