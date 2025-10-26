Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε κόντρα στην ΑΕΚ και... ανασαίνει στον αυχένα του ΠΑΟΚ

Αφεντικό στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός, επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστές του μεγάλου ματς ήταν Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Ο Μαροκινός άνοιξε το σκορ στο 33’ με πέναλτι (έπειτα από χέρι του Βίντα), φτάνοντας τα επτά τέρματα κόντρα στην Ένωση. Ο Ιρανός έφερε τους «ερυθρόλευκους» πολύ κοντά στη νίκη με την κεφαλιά του στο 67’, από φάουλ του Ποντένσε, σε ένα σημείο στο οποίο ο Νίκολιτς προσπάθησε με τις αλλαγές του να γυρίσει το χαρτί.

Μόνος δεύτερος ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε στο +3 από την ΑΕΚ, συνεχίζοντας στο -1 από το πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Στο μυαλό του κόουτς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε στην άκρη το 4-2-3-1 και παρέταξε με 4-4-2 τον Ολυμπιακό. Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Ρέτσο και Πιρόλα στα στόπερ, ενώ Κοστίνια και Ροντινέι τα μπακ. Στα χαφ Γκαρθία και Έσε, με τους Ποντένσε και Καμπελά να είναι στα άκρα, ενώ Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 η ΑΕΚ. Στο τέρμα ο Στρακόσα, με τους Ρέλβας και Βίντα στα στόπερ, ενώ Ρότα και Πενράις στα μπακ, με τους Πινέδα και Μάνταλο στα χαφ. Μπροστά τους ο Μαρίν με τους Καλοσκάμη και Κοϊτά στα «φτερά», ενώ ο Γιόβιτς στην κορυφή.

Το ματς

Ο γηπεδούχος προσπαθεί σε αυτές τις περιπτώσεις να επιβάλλει από το ξεκίνημα τους κανόνες τους, αυτό επιδίωξε και ο Ολυμπιακός. Την ώρα που η ΑΕΚ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους Πειραιώτες. Κάπως έτσι στο 3’ με πήγε να «χτυπήσει» με αντεπίθεση, αλλά ο Μάνταλος κόπηκε από τον Γκαρθία. Η πρώτη απόπειρα των «ερυθρόλευκων» με αξιώσεις έγινε στο 5’, όταν ο Γκαρθία έκανε εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού, με τον Ποντένσε να σεντράρει και τον Ρέλβας να κόβει.



Η πρώτη φάση του αγώνα έγινε στο 9’ και ήταν από τον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι έχτισαν ωραία την επίθεση, η μπάλα έφτασε στον Κοστίνια, ο οποίος σέντραρε για τον Ελ Κααμπί που έκανε την κεφαλιά με προϋποθέσεις, πάνω στις οποίες συνήθως σκοράρει, αλλά η κεφαλιά δεν ήταν καλή και ο Στρακόσα μπλόκαρε.



Στο επόμενο λεπτό η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό, αλλά Μάνταλος και Γιόβιτς δεν συνεννοήθηκαν καλά, με την κάθετη του πρώτου να μην βρίσκει τον Σέρβο. Στο 16’ ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για το 1-0. Ο Ταρέμι βρήκε περίτεχνα τον Ελ Κααμπί, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Στρακόσα έδιωξε εντυπωσιακά.

Μετά το 20λεπτο, η ΑΕΚ άρχισε να γίνεται πιο επικίνδυνη, ψάχνοντας τον Γιόβιτς με μπαλιές στην πλάτη της «ερυθρόλευκης» άμυνας. Όπως στο 27’ σε φάση που θεωρείται ως μη γενόμενη, καθώς δόθηκε offside στον Γιόβιτς. Ο Σέρβος πέρασε τον Τζολάκη και έσπασε στον Καλοσκάμη, που δεν μπόρεσε να σκοράρει σε σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία, με τον Πιρόλα να διώχνει και η μπάλα να φτάνει στον Μάνταλο που εκτέλεσε, με τον Τζολάκη να διώχνει εντυπωσιακά.

Στο επόμενο λεπτό, ο Καλοσκάμης έβγαλε εξαιρετική μπαλιά για τον Γιόβιτς, αλλά ο Κοστίνια κάλυψε σωτήρια και δεν άφησε τον Σέρβο φορ να εκτελέσει.

Πάνω, λοιπόν, που η ΑΕΚ είχε αρχίσει να γίνεται πιο απειλητική και ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο πιεστικός, ήρθε το πέναλτι να αλλάξει τα δεδομένα. Ο Κοστίνια σέντραρε, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά και η μπάλα βρήκε στο χέρι του Βίντα. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεσε, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Στρακόσα που έπεσε στην άλλη πλευρά, 1-0 στο 33’.

Έξι λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Γκαρθία εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ, βρίσκοντας τον Ποντένσε που σέντραρε από τα αριστερά, με τον Ελ Κααμπί να στέλνει λίγο έξω την μπάλα με κεφαλιά.



Πολύ καλή στιγμή είχε και στο 42’ ο Ολυμπιακός. Ο Καμπελά γύρισε και ο Ελ Κααμπί έστρωσε στον Ποντένσε που με δυνατό σουτ σχεδόν από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα δίπλα από την εστία.

Δίχως αλλαγές επέστρεψαν από την ανάπαυλα οι δύο ομάδες. Με τη διαφορά ότι ο Καλοσκάμης είχε πιο ελεύθερο ρόλο πλέον. Το πρώτο τέταρτο δεν ήταν ωραίο σε θέαμα. Υπήρχαν πάθος και δυνατές μονομαχίες, αλλά όχι αρκετές φάσεις. Η πρώτη αξιοσημείωτη τελική ήρθε στο 53’, με το σουτ του Καμπελά να κοντράρει (έπειτα από αντεπίθεση των Πειραιωτών) και τον Στρακόσα να μπλοκάρει μετά το γύρισμα του Γάλλου.



Η ΑΕΚ απείλησε στο 54’, όταν ο Καλοσκάμης έπαιξε κάθετα για τον Γιόβιτς, που ζύγισε το σουτ με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκαριών. Στο 60’ η ΑΕΚ έχτισε με υπομονή την επίθεσή της, ο Μαρίν έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ρέτσος απομάκρυνε.



Πάνω εκεί που ο Νίκολιτς άλλαξε δύο παίκτες (Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς αντί Μαρίν και Καλοσκάμη) για να γυρίσει το χαρτί, ήρθε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ποντένσε εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ από τα αριστερά, ο , 2-0έκανε έξυπνη κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 67ο λεπτό, 2-0. Οι Πειραιώτες «χτύπησαν» από… αέρος, όπου σήμερα κυριάρχησαν των «κιτρινόμαυρων» και έγιναν μεγάλο αφεντικό του ντέρμπι.



Έξι λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Γκαρθία εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ, βρίσκοντας τον Ποντένσε που σέντραρε από τα αριστερά, με τον Ελ Κααμπί να στέλνει λίγο έξω την μπάλα με κεφαλιά.



Πολύ καλή στιγμή είχε και στο 42’ ο Ολυμπιακός. Ο Καμπελά γύρισε και ο Ελ Κααμπί έστρωσε στον Ποντένσε που με δυνατό σουτ σχεδόν από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα δίπλα από την εστία.

Δίχως αλλαγές επέστρεψαν από την ανάπαυλα οι δύο ομάδες. Με τη διαφορά ότι ο Καλοσκάμης είχε πιο ελεύθερο ρόλο πλέον. Το πρώτο τέταρτο δεν ήταν ωραίο σε θέαμα. Υπήρχαν πάθος και δυνατές μονομαχίες, αλλά όχι αρκετές φάσεις. Η πρώτη αξιοσημείωτη τελική ήρθε στο 53’, με το σουτ του Καμπελά να κοντράρει (έπειτα από αντεπίθεση των Πειραιωτών) και τον Στρακόσα να μπλοκάρει μετά το γύρισμα του Γάλλου.



Η ΑΕΚ απείλησε στο 54’, όταν ο Καλοσκάμης έπαιξε κάθετα για τον Γιόβιτς, που ζύγισε το σουτ με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκαριών. Στο 60’ η ΑΕΚ έχτισε με υπομονή την επίθεσή της, ο Μαρίν έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ρέτσος απομάκρυνε.



Πάνω εκεί που ο Νίκολιτς άλλαξε δύο παίκτες (Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς αντί Μαρίν και Καλοσκάμη) για να γυρίσει το χαρτί, ήρθε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ποντένσε εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ από τα αριστερά, ο , 2-0έκανε έξυπνη κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 67ο λεπτό, 2-0. Οι Πειραιώτες «χτύπησαν» από… αέρος, όπου σήμερα κυριάρχησαν των «κιτρινόμαυρων» και έγιναν μεγάλο αφεντικό του ντέρμπι.

MVP: Πάει στον Ταρέμι το βραβείο. Από δική του προσπάθεια κερδίζει ο Ολυμπιακός το πέναλτι του 1-0 και εκείνος κάνει το 2-0.



Σφυρίχτρα: Σωστό το πέναλτι που δίνει ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ελ Κααμπί πιάνει την κεφαλιά, ο Βίντα έχει απλωμένο χέρι, στο οποίο βρίσκει η μπάλα. Η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι στον Καλοσκάμνη λίγο μετά το πέναλτι του Ολυμπιακού. Το replay έδειξε αυτό που φάνηκε και σε κανονική ροή, ότι ο Έσε βρίσκει πρώτα την μπάλα.

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Γκαρθία (69’ Σιπιόνι), Έσε, Ποντένσε (83’ Στρεφέτσα), Καμπελά (63’ Τσικίνιο) – Ταρέμι (69’ Ροντινέι), Ελ Κααμπί (83’ Γιάρεμτσουκ)



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβς, Πενράις (79’ Πήλιος) - Πινέδα, Μάνταλος (71’ Ζοάο Μάριο) – Κοϊτα (71’ Πιερό), Μαρίν (62’ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης (62’ Κουτέσα) - Γιόβιτς



Διαιτητής: Τόμπιας Στίλερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Κρίστιαν Γκίτελμαν, Μαρκ Μπορς (Γερμανία)

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνη)

VAR: Ράιχελ Τόμπιας (Γερμανία), AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.