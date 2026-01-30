Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR: Έξοδος με μεγάλο «πρέπει» στη Λιόν

Εκτός έδρας αποστολή με must-win χαρακτήρα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει στην «LDLC Arena» της Λιόν τη Βιλερμπάν (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Oι «πράσινοι» προέρχονται από την οριακή ήττα στο Τελ Αβίβ, μέσω της οποίας έπεσαν στο 14-10, ευρισκόμενοι πλέον στις θέσεις των play-ins. Η διαφορά με τους «από πάνω» δεν είναι μεγάλη, όμως ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να μην μπλέξει ακόμη περισσότερο βαθμολογικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετράει μόλις 2 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια του, προβληματίζοντας με την απόδοσή του.

Η παραπάνω κατάσταση καθιστά επιτακτική τη νίκη του «τριφυλλιού» απέναντι στην κατά γενική ομολογία πιο αδύναμη ομάδα της Euroleague. Οι Γάλλοι είναι τελευταίοι με ρεκόρ 6-18 και ουσιαστικά δεν διεκδικούν κάτι, αυτό όμως δεν τους καθιστά ακίνδυνους. Όλες οι νίκες της Βιλερμπάν έχουν έρθει εντός έδρας, καθώς στη Λιόν μετράει ρεκόρ 6-7, κάτι που σημαίνει πως είναι υπολογίσιμη δύναμη στο γήπεδό της.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και παραμένει εκτός, όμως ο Εργκίν Αταμάν είδε τους Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ντίνο Μήτογλου και Τζέντι Όσμαν να ακολουθούν κανονικά την αποστολή στη Γαλλία, κάτι που σημαίνει πως έχει να διαχειριστεί ένα πιο πλήρες «οπλοστάσιο» σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. H Bιλερμπάν δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών.

«Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά. Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν. Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά. Χάσαμε στο Μόναχο και στη Μακάμπι που είναι χαμηλά. Είναι σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν.

Είτε παίζεις με τη Βιλερμπάν, είτε με τη Ρεάλ, η νίκη έχει την ίδια βαρύτητα. Έχουν πολύ επικίνδυνους σκόρερ. Ο Γουότσον και ειδικά ο Ερτέλ όταν είναι στο παιχνίδι οργανώνει, τους ψηλούς που είναι αθλητικοί. Η άμυνα είναι σημαντική, αλλά στην επίθεση, χωρίς τον Ναν πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να σκοράρουν στο fast break», δήλωσε ο Αταμάν ενόψει της αναμέτρησης.

Όσον αφορά στην παράδοση, ο Παναθηναϊκός μετράει οκτώ συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία του ήττα ήρθε στις 29 Οκτωβρίου του 2021, με σκορ 70-84. Στο ματς του πρώτου γύρου επικράτησε 91-85, με τρομερό Ρισόν Χολμς (24 π., 10 ρ.).

Το ματς ορίστηκαν να διευθύνουν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

