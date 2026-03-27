Βεζένκοφ: «Θα μπορούσα να είχα μείνει στις ΗΠΑ και να ήταν όλα πιο ήρεμα, αλλά μου αρέσει να βγαίνω μπροστά»

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραχώρησε συνέντευξη ως φιλοξενούμενος στο podcast «Game On». Ο άσος του Ολυμπιακού μίλησε για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ζει τα παιχνίδια ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», απάντησε σε ερώτηση για το αν αισθάνεται σταρ, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το πόσο παθιασμένα ζει τους αγώνες: «Αυτά τα memes στο διαδίκτυο, ξέρεις… Δίνει τροφή σε αυτά. Είναι πολύ παθιασμένος με αυτό που κάνει, κάποιες φορές βγαίνει εκτός εαυτού, που σε κάποιους ξενίζει, σε κάποιους όχι. Το αντιλαμβάνομαι. Εκτός μπάσκετ, αν ερχόταν εδώ για παράδειγμα, δεν θα το πίστευες. Θα μιλούσε για οτιδήποτε θέλει να μιλήσει, σιγά. Στις προπονήσεις δεν φωνάζει. Πολύ ήρεμος. Απλά ζει τον αγώνα, με το δικό του, στρες, με την δικια του, πίεση, με τον δικό του, τρόπο. Σε κάποιους προκαλεί αυτό. Δεν τους αρέσει. Κάποιοι άλλοι μπορούν να συμβιβάζονται με αυτό».

Για το πώς νιώθουν οι παίκτες, από τις φωνές του κόουτς: «Για αυτό πλέον οι προπονητές είναι και ψυχολόγοι. Πλέον, επειδή έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια, πρέπει να ψυχολογήσεις τον αθλητή σου. Εσύ στις φωνές μπορεί να… κλειδώνεις. Εγώ μπορεί στις φωνές να παθιάζομαι. Είναι λίγο διαφορετικό με τον καθένα. Διαφορετική αντιμετώπιση. Στον επαγγελματικό αθλητισμό είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λόγω θέσης. Λόγω στάτους. Σε κάθε ομάδα, ο καθένας κάνει διαφορετικούς ρόλους. Έχεις περάσει από το να είσαι ο 12ος παίκτης, να είσαι στην πεντάδα, να είσαι αρχηγός, να είσαι σταρ. Είναι και το πώς προσεγγίζεις τον ρόλο σου. Για αυτό οι ομάδες που πετυχαίνεις στον αθλητισμό, είναι καθαρά ομάδες που ξέρουν τον ρόλο τους, ο καθένας. Τον ακολουθούν και είναι σταρ στον ρόλο τους, ο καθένας».

Για την δουλειά που έριξε κατά την διάρκεια του Covid: «Από τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον οργανισμό, δέχθηκα πολλή αγάπη. Ασχέτως αν η πρώτη χρονιά δεν πήγε καλά και η δεύτερη δεν ξείνησε καλά και εκεί είπα μέσα μου, ότι μήπως δεν κάνω για αυτό το επίπεδο, να πάω σε ένα κάτω επίπεδο. Η οικογένειά μου, είναι πάντα εδώ για εμένα. Τους ευχαριστώ για όλα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Ήρθε ένα πολύ καλό παιχνίδι, τραυματίστηκε ένας άλλος παίκτης. Σκεφτόμουν να φύγω τότε και οι κύριοι Αγγελόπουλοι, είδαν κάτι σε εμένα και μου είπαν ότι δεν θα φύγω. Μετά ήρθε και ο καινούριος προπονητής, ο κόουτς Μπαρτζώκας και όλα ξεκίνησαν. Έριξα και πολλή δουλειά. Ο covid με βοήθησε πολύ. Πήγα στη Βουλγαρία και δούλεψα 6 μήνες πάρα πολύ. Εκεί που δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, είπα ότι θα δουλέψω ακόμα περισσότερο».

Για το αν ο ίδιος νιώθει σταρ στον Ολυμπιακό πλέον: «Δεν το σκέφτομαι για να μου βάλω έξτρα πίεση. Εγώ από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, δουλεύω και προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, στο γήπεδο. Ό,τι μου ζητηθεί. Προφανώς μέσα στα χρόνια έχω πάρει περισσότερες αρμοδιότητες, έχω εξελίξει το παιχνίδι μου, έχω δουλέψει για να μπορέσω να πάρω αυτές τις αρμοδιότητες και μου αρέσει να βγαίνω μπροστά. Κι αυτός είναι ένας λόγος που γύρισα από τις ΗΠΑ. Θα μπορούσα να είχα μείνει εκεί και να ήταν όλα πιο ήρεμα. Αλλά, μου αρέσει να βγαίνω μπροστά, να παίρνω την ευθύνη και είναι κάτι που αναζητώ. Μου αρέσει ως άνθρωπος».

Για τους Σακραμέντο Κινγκς και το ΝΒΑ: «Νομίζω το τάιμινγκ που πας στο NBA, είναι το πιο σημαντικό. Εγώ πήγα λίγο μεγάλος, γιατί 28 χρονών για το NBA, είσαι πλέον φτασμένος παίκτης. Είσαι μεγάλος. Άσχετο που σε θεωρούν ότι είσαι ο καινούριος. Όταν μου παρουσιάστηκε το πλάνο, ήταν πολύ θελκτικό. Στα 24 μου, είχαμε φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκας, είχαμε χάσει με τον τρόπο που είχαμε χάσει. Είχα βγει MVP. Είχαμε πάρει το Πρωτάθλημα. Ήταν όλα ιδανικά. Ήταν όλοι εδώ. Οι φίλοι μου. Η κοπέλα μου. Η οικογένειά μου. Οπότε έπρεπε να τα αφήσω όλα πίσω στα 28 μου. Πήγα εκεί. Ήταν διαφορετικά. Κι εγώ δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ, γιατί όταν πας ως φτασμένος παίκτης Ευρωλίγκας, θεωρείς ότι θα βοηθήσεις. Είχα τα πάνω και τα κάτω μου, αγωνιστικά. Μετά τραυματίστηκα. Έμεινα για δύο μήνες εκτός. Άρχισα να λέω αν θα μείνω άλλον έναν χρόνο. Θα μπορούσα να μείνω. Μετά έγινα ανταλλαγή στους Ράπτορς. Με πήρε τηλέφωνο ο προπονητής και μου είπε ότι με θέλει. Σκέφτηκα πολύ το καλοκαίρι τότε, να μείνω. Ήμουν 29 τότε. Δεν έχω και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να γυρίσω πίσω. Να είμαι μέσα στη φωτιά. Να παλεύω για τίτλους, για νίκες. Να ξέρω ότι βοηθάω. Οπότε είπα ευχαριστώ στους ανθρώπους, που μου έδωσαν την ευκαιρία οι μεν (Κινγκς) και που με ήθελαν να μείνω οι δε (Ράπτορς). Δεν με ανάγκασε κανείς να φύγω. Εγώ, τους είπα ότι θέλω να φύγω».

Για το αν είχε από την αρχή την ευκαιρία να πάει στο NBA και αν θα το έκανε: «Αν μπορούσα να πάω σε μία πιο μικρή ηλικία, θα το έκανα. Γιατί είναι άλλα τα όρια σου, όταν είσαι στα 21, 22 σου. Σε βλέπουν και ως prospect για το μέλλον τους. Θα σου δώσουν ευκαιρίες. Αλλά σίγουρα νιώθω ωραία που ήρθα ξανά στον Ολυμπιακό. Γύρισα από το NBA με άλλο status, με άλλο συμβόλαιο. Ο κόσμος, με υποδέχθηκε πολύ θερμά και τους ευχαριστώ για αυτό. Είναι διαφορετικές και οι απαιτήσεις πλέον. Στον Ολυμπιακό άλλωστε, μόνο ο τίτλος είναι επιτυχία».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.