Την Δευτέρα 15 Απριλίου (20:15) θα διεξαχθεί το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Basket League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καθώς σήμερα ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του TOP 6 και των Play outs.

Σε ότι αφορά στις αναμετρήσεις του Περιστερίου με τον Άρη και του Προμηθέα με τον Κολοσσό, θα γίνουν το Σάββατο 13 Απριλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Top-6

Σάββατο 13 Απριλίου

Περιστέρι bwin - Άρης (17:15, ΕΡΤ3)

Προμηθέας - Κολοσσός (20:15, ΕΡΤ3)

Δευτέρα 15 Απριλίου

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (20:15, ΕΡΤ3)

Play outs

Σάββατο 13 Απριλίου

Μαρούσι - Απόλλωνας Πατρών (18:00, ΕΡΤ Sports 1)

Κυριακή 14 Απριλίου

ΑΕΚ Betsson - Λαύριο (17:15, ΕΡΤ3 - κεκλεισμένων των θυρών)

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα (20:15, ΕΡΤ3)



Πηγή: skai.gr

