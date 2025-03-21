Βελγικός Τύπος για το ντεμπούτο Καρέτσα: «Κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων»

Το εγκώμιο του Κωνσταντίνου Καρέτσα πλέκει ο βελγικός Τύπος από τον οποίο χθες υπήρξαν δημοσιογράφοι στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσουν τον νεαρό άσο στο ντεμπούτο του στην Εθνική.

Οι βελγικές ιστοσελίδες κάνουν λόγο για τον πιο επικίνδυνο παίκτη της Εθνικής μας από την στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ενώ επισημαίνει ότι με τις ενέργειές του κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων.

Η ιστοσελίδα, Voetbalnieuws, επισημαίνει το ιστορικό γεγονός της συμμετοχής του Καρέτσα που έγινε ο νεαρότερος παίκτης που έχει παίξει με το εθνόσημο, ενώ η Le Soir υπογραμμίσει ότι ο νεαρός από τις πρώτες του επαφές με τη μπάλα στο παιχνίδι της Εθνικής έδειξε την μεγάλη του αξία.

Όλες στέκονται την αποτυχία της βελγικής ομοσπονδίας να πείσει τον νεαρό να παίξει με την εθνική ομάδα του Βελγίου και να διαλέξει την Εθνική Ελλάδος.

Ένα φαινόμενο που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά για το Βέλγιο όπως τονίζουν και συμπληρώνουν ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας να προσέξουν γενικότερα για τους παίκτες που έχουν διπλή υπηκοότητα αλλά δεν επιλέγουν το Βέλγιο για να παίξουν.

