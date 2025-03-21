Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καρέτσας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6: «Αν παίζουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο, όλα θα πάνε καλά»

Ακούστε όσα ανέφερε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μετά το ντεμπούτο του στο ματς με την Ελλάδα εναντίον της Σκωτίας

Καρέτσας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6: «Αν παίζουμε όπως στο 2ο ημίχρονο, όλα θα πάνε καλά»

Μπορεί η Ελλάδα να ηττήθηκε από τη Σκωτία, ωστόσο κέρδισε έναν νέο ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο περνώντας αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Σωτήρη Ταμπάκο για το... βάπτισμα του πυρός με τα γαλανόλευκα και τη συναρπαστική συνέχεια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου, δεν νικήσαμε, αλλά αν παίζουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που φτιάξαμε και βάζουμε γκολ, όλα θα πάνε καλά» ανέφερε αρχικά, με τον 17χρονο μεσοεπιθετικό να τονίζει στη συνέχεια πως «αισθάνομαι πολύ Έλληνας, η οικογένειά μου όλοι αισθάνονται Έλληνες. Ξέρω μέσα μου ότι ήθελα να παίξω για την Εθνική Ελλάδας».

Όσον αφορά στο όσα του είπαν αυτές τις μέρες αλλά και μετά τον αγώνα με τους Σκωτσέζους οι υπόλοιποι διεθνείς, είπε πως «οι συμπαίκτες μου μού έλεγαν ”καλή αρχή” και είπαν πως έκανα καλό ντεμπούτο. Αισθάνομαι πολύ ελεύθερος, μου αρέσει πολύ εδώ».

Τέλος, ερωτώμενος για τη ρεβάνς της Γλασκώβης, αποκρίθηκε ότι «ήμασταν η καλύτερη ομάδα, αν κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες μας, θα νικήσουμε».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Σκωτία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark