Παναθηναϊκός: Το όμορφο βίντεο για την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού

Ένα όμορφο βίντεο για τη σημερινή (21η Μαρτίου) Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων δημιούργησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

«Το ποδόσφαιρο μας ενώνει όλους. Μαζί ενάντια στον ρατσισμό» επισημαίνεται στα αγγλικά στη λεζάντα του βίντεο του Παναθηναϊκού.

Έξι νεαροί ποδοσφαιριστές κάνουν πάσες μέσα στο γήπεδο, φορώντας την πράσινη φανέλα. Ωστόσο, στο πίσω μέρος της φανέλας είναι γραμμένα διαφορετικά μηνύματα για τη σημερινή ημέρα.

Στο τέλος του βίντεο οι παίκτες κρεμούν τις φανέλες στα αποδυτήρια, με σκοπό να φανούν όλα τα μηνύματα, όπως: «Σεβασμός», «Αλληλεγγύη», «Διαφορετικότητα», «Ισότητα», «Όχι στον ρατσισμό» και την ημερομηνία εορτασμού της ημέρας.



Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.