Εθνική ομάδα: Κλήθηκε ο Γαλανόπουλος στη θέση του Σιώπη

Ο Κώστας Γαλανόπουλος προστέθηκε στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας εκτάκτως, αφού ο Μανώλης Σιώπης συμπλήρωσε κάρτες χθες απέναντι στην Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-1) και θα λείψει από τη ρεβάνς της Γλασκώβης την Κυριακή (19:00).



Ο 27χρονος μέσος του ΑΠΟΕΛ μετρά οκτώ συμμετοχές με την «γαλανόλευκη», με την τελευταία του εμφάνιση στις 21 Νοεμβρίου 2023 στο 2-2 με τη Γαλλία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2024 ήταν στην αποστολή για το ματς Φινλανδία (3-0), αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά στα επόμενα έξι παιχνίδια ήταν εκτός αποστολής.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ μετακόμισε στην Κύπρο τον Ιανουάριο και είναι βασικός στον ΑΠΟΕΛ μετρώντας 13 συμμετοχές και 1 γκολ.

