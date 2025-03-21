Σερβικά ΜΜΕ: “Έχει στείλει πρόταση στον Μίσιτς ο Αταμάν”

Ο Βασίλιε Μίσιτς μετά τη μεταγραφή του στους Φοίνιξ Σανς δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής. Πλέον τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, που είναι αβέβαιο στο NBA, παίρνουν φωτιά για την επιστροφή του στην Ευρώπη. Ένα δημοσίευμα σερβικό φέρνει στο «φως» νέες αποκαλύψεις βάζοντας «φωτιά» στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα το σερβικό μέσο αναφέρει ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει ήδη προσεγγίσει και έχει κάνει μία πρόταση στον Σέρβο σταρ αφού οι δυο τους γνωρίζονται από τη θητεία τους στην Εφές. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο και μας το αναλύει.

Δείτε αναλυτικότερα:

«Αφού βρέθηκε μόνο λίγα λεπτά στο παρκέ από τότε που μετακόμισε από τη Σάρλοτ στο Φοίνιξ, η επιστροφή στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο ρεαλιστική. Ωστόσο, ο Μίτσιτς έχει άλλες επιλογές. Μία από αυτές είναι η επιστροφή στην Εφές, με την οποία κατέκτησε ήδη τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν δεν ηγείται πλέον του συλλόγου, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο επιστροφής, γιατί η Εφές δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή χωρίς Τούρκο προπονητή.

Ο Αταμάν έχει ήδη στείλει πρόταση για τον Μίτσιτς, με την ιδέα να πάει μαζί του στον Παναθηναϊκό, όπου θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον βετεράνο, Κώστα Σλούκα. Ωστόσο, ο μισθός που θα μπορούσε να προσφέρει ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο, καθώς ο Κέντρικ Ναν είναι αυτήν τη στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας».

Πηγή: paopantou

Πηγή: skai.gr

