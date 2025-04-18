Λογαριασμός
«Η Σπόρτινγκ ''παγώνει'' το θέμα Βαγιαννίδη , εξετάζει τις εναλλακτικές της»

Νέα δεδομένα στο διαφαινόμενο ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον Γιώργο Βαγιαννίδη δίνει πορτογαλική ιστοσελίδα, τονίζοντας ότι εξετάζει τις εναλλακτικές της

Γιώργος Βαγιαννίδης

Σταματημό δεν έχουν οι αναφορές των πορτογαλικών Μέσων ενημέρωσης στο πρόσωπο του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (17/4) ο νεαρός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Βαγγέλη Παυλίδη, βρέθηκαν στο εξώφυλλο της εφημερίδας A Bola, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα, έγινε ανάλυση των δεδομένων του ενδιαφέροντος της Σπόρτινγκ, στο οποίο τονίστηκε ότι τα «λιοντάρια» θα κάνουν το καλοκαίρι τη μεγαλύτερή τους προσφορά, προκειμένου να τον αποκτήσουν από τον Παναθηναϊκό.

Η Record όμως, αλλάζει το σκηνικό και παραθέτει νέα δεδομένα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συγκεκριμένα, η άλλη μεγάλη εφημερίδα της Πορτογαλίας, τονίζει ότι η Σπόρτινγκ, όχι μόνο δεν θα κάνει προσφορά για τον Βαγιαννίδη, αλλά εξετάζει νέες λύσεις για το δεξί άκρο της άμυνας, έχοντας «παγώσει» τις επαφές της με τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει: «Σε αδιέξοδο βρίσκονται αυτή την ώρα οι συζητήσεις μεταξύ Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκού για τον 23χρονο δεξιό μπακ Γιώργο Βαγιαννίδη. Ο Έλληνας διεθνής παραμένει στη λίστα με τους στόχους για την ενίσχυση της θέσης, αλλά τα "λιοντάριά" εξετάζουν εναλλακτικές».

TAGS: Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γιώργος Βαγιαννίδης
