Λεσόρ: «Aν το πόδι μου μπορούσε να μιλήσει»

Πέρασαν τέσσερις μήνες από εκείνο τον φρικιαστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ το ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και άπαντες στο «τριφύλλι», αναμένουν την επιστροφή του ενόψει και των playoffs της Euroleague κόντρα στην Εφές.

Mιλώντας στην Equipe ο Γάλλος σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης, απάντησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το στάδιο της αποθεραπείας του, αλλά και το αν θα αγωνιστεί με τους «τρικολόρ» στο Ευρωμπάσκετ!

«Αν το πόδι μου μπορούσε να μιλήσει, θα απαντούσε», ανέφερε αρχικά ο Ματίας Λεσόρ και στη συνέχεια τόνισε: «Στην καλύτερη των υποθέσεων, ελπίζω να αγωνιστώ στο Eurobasket, αλλά πολλά πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους: η επιστροφή μου στο παιχνίδι, η φυσική μου κατάσταση, η ομάδα μου, η προσωπική μου κατάσταση. Προς το παρόν, παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.