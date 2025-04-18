Ο Σάσα Βεζένκοφ κι ο Κέντρικ Ναν συμπεριλαμβάνονται, όπως αναμενόταν, στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν στην Ευρωλίγκα.

Τον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον γκαρντ του Παναθηναϊκού πλαισιώνουν οι Τι Τζέι Σορτς της Παρί, Κάρσεν Έντουαρντς της Μπάγερν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή δεν υπάρχει στην καλύτερη πεντάδα κανένας σέντερ, για πρώτη φορά στα 24 χρόνια που υπάρχει αυτή η ψηφοφορία.

Η επιλογή της κορυφαίας πεντάδας έγινε με ψήφους των προπονητών (35%), των αρχηγών των ομάδων (35%), των εκπροσώπων των ΜΜΕ (20%) και των φιλάθλων (10%). Από αυτή την πεντάδα θα προκύψει και ο MVP της κανονικής περιόδου, που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα (21/4).

Ο Βεζένκοφ επιλέγεται για τρίτη φορά στην καλύτερη πεντάδα (2022, 2023, 2025), οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις (2024, 2025) για δεύτερη, ενώ οι Κάρσεν Έντουαρντς και Τι Τζέι Σορτς για πρώτη.

