Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ ανακοίνωσε την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρίσκεται εν ισχύ από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, οι απαγορεύσεις προς τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες αναφορικά με τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών παύουν να ισχύουν.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ΔΟΕ δήλωσε την ικανοποίησή του για την επιστροφή των Ρώσων αθλητών στη διεθνή αθλητική σκηνή

«Η επιστροφή της χώρας μας στην ολυμπιακή οικογένεια αποτελεί το πράσινο φως για τις διεθνείς ομοσπονδίες, ώστε να αποκαταστήσουν τη συμμετοχή όλων των αθλητών μας», δήλωσε ο Ντεγκτιάρεφ.

Πηγή: skai.gr

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