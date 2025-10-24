Βρούτσης για το F4 στην Αθήνα: «Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα»

Ως ένα όνειρο ετών που γίνεται πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Γιάννης Βρούτσης σε ανάρτησή του αναφερόμενος στη διεξαγωγή του FINAL 4 της Euroleague στην Telekom Center.

Αφορμή αποτέλεσε η υπογραφή της συγκρότησης της Υποστηρικτικής Επιτροπής της διοργάνωσης, όπως γνωστοποιεί και καταλήγει ευχόμενος και οι δύο ελληνικές ομάδες να είναι παρούσες στη μίνι διοργάνωση.

Αναλυτικά

«Σήμερα υπέγραψα τη συγκρότηση της Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague, που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 22-24 Μαΐου 2026. Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα! Ύστερα από 19 χρόνια, η Αθήνα και το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφουν στο επίκεντρο της Ευρώπης.

Επιθυμία όλων μας είναι να βρίσκονται εκεί και οι δύο μεγάλες ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και - γιατί όχι; - να πανηγυρίσουμε ξανά έναν ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο επί ελληνικού εδάφους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.