Όπως αναμενόταν η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ έκανε τον γύρο του κόσμου. Από τα πρώτα λεπτά της επισημοποίησης της μεγάλης επιτυχίας των πράσινων τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ μετέφεραν την είδηση.

Αρχικά τα ισπανικά ΜΜΕ, όπως ήταν λογικό, ενημέρωσαν για την εξέλιξη αυτή.

«Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πια ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού: Η 14η ομάδα του», αναφέρει η Μarca στον τίτλο και συνεχίζει…

«Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός επίσημα ανακοίνωσε την έλευση του Ισπανού τεχνικού, ως τον νέο του προπονητή, μια κίνηση η σηματοδοτεί μια νέα θαυμάσια εποχή στην ιστορία του Αθηναϊκού συλλόγου», τονίζει και σε άλλο σημείο αφού επισημαίνει τις ομάδες που έχει εργασθεί ο Μπενίτεθ προσθέτει: «…ο Μπενίτεθ πλέον φτάνει στην Ελλάδα με στόχο την επαναφορά του Παναθηναϊκού στη σωστή του θέση, την κορυφή της Σούπερ Λίγκας και των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων».

🔴 Rafa Benítez es ya oficialmente técnico del @paofc_ ☘️ pic.twitter.com/oRgJJjmXWJ — MARCA (@marca) October 24, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος και AS… «Ο Μπενίτεθ επέστρεψε στους πάγκους. Θα προπονήσει τον Παναθηναϊκό. Αναλαμβάνει τα ηνία μιας από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας, που τώρα είναι σε κρίση. Η πρώτη του περιπέτεια μετά την αποχώρηση του από τη Θέλτα», τονίζει.

Αντίστοιχο, δημοσίευμα είχε και η καταλανική Sport. «Ο Ράφα Μπενίτεθ επιστρέφει στη σκηνή με ένα συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων», αναφέρει στον τίτλο της. Το δημοσίευμα αναφέρει λεπτομέρειες της συνεργασίας της ομάδας, το πότε θα παρουσιασθεί, το συμβόλαιο του, και καταλήγει μεταξύ άλλων…

«Ο Ισπανός επιστρέφει μετά από 17 μήνες υπογράφοντας ένα συμβόλαιο δύο ετών και πολλών εκατομμυρίων που τον καθιστά τον καλύτερα αμειβόμενο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επιπρόσθετα θα τον πλαισιώσει το σταφ του με αποδοχές περισσότερες από 600.000 ευρώ. »

🔙¡Rafa Benítez vuelve a escena con un contrato millonario!https://t.co/TINeLJ4bKd — Diario SPORT (@sport) October 24, 2025

Γνωστοί δημοσιογράφοι ανά την Ευρώπη μεταφέρουν την είδηση.

🚨💚 Rafa Benítez signs two year deal as new Panathinaikos head coach.



Agreement sealed today with the Spanish manager. pic.twitter.com/HgbLz52JPo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2025

