«Η δουλειά ξεκινά»: Οι φωτογραφίες του Παναθηναϊκού από την πρώτη προπόνηση του Μπενίτεθ

Η νέα εποχή του Παναθηναϊκού υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε επίσημα. Ο έμπειρος Ισπανός προπονητής, που υπέγραψε ένα συμβόλαιο-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα και το πρωί της Παρασκευής (24/10) η ΠΑΕ ανακοίνωσε και τυπικά τη συνεργασία τους.



Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, ο άλλοτε τεχνικός των Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Νάπολι θα παρουσιαστεί επίσημα στα ΜΜΕ το Σάββατο στις 12:00, στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί.

Μία μέρα πριν, ο 65χρονος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.



«Πρώτη προπόνηση με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η δουλειά ξεκινά», αναφέρει το ποστάρισμα των «πράσινων» με τις φωτογραφίες από το Κορωπί.



Δείτε το ποστάρισμα των «πράσινων»:

