Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ, όμως τελικά νίκησε 2-0 τη Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ και ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16» του Conference League.

Μετά την αναμέτρηση, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε πως η νίκη ανήκει στους ποδοσφαιριστές του και όχι στον ίδιο, εξήγησε τους λόγους που προχώρησε στις αλλαγές του με βάση την εικόνα του αγώνα, εξήρε τους Μανώλη Σιώπη και Νεμάνια Μαξίμοβιτς και επεσήμανε πως ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει στα «μάτια» όποιον αντίπαλο βρει μπροστά του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Η εικόνα που δημιουργήθηκε ήταν πως ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν παίκτη να κάνει το κάτι παραπάνω. Η φάση αυτή ήρθε από έναν παίκτη που αγωνίζεται ασταμάτητα, με το κακό του πόδι. Ίσως αξίζει μια ειδική αναφορά σήμερα ο Μλαντένοβιτς.

«Ισχύει αυτό που λέτε. βέβαια είναι λίγο άδικο για τους υπόλοιπους να πω μόνο για τον Φίλιπ. Κι αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ, όπως ο Μαξίμοβιτς που έπαιξε σε άλλη θέση ή Τζούρισιτς που αγωνίστηκε με πρόβλημα. Όλη η ομάδα έδειξε μεγάλο θάρρος. Αξίζαμε τη νίκη και την πρόκριση, απέναντι σε μια ομάδα που μας δημιούργησε δυσκολίες, ήταν κλειστή κοντά στην περιοχή της. Δεν είναι εύκολο να διαπεράσεις μια τέτοια, σκληρή άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο κυκλοφορήσαμε γρήγορα την μπάλα, αλλά μας έλειψαν λεπτομέρειες στο τελευταίο τρίτο, κάποιες διαγώνιες. Στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησαν οι αλλαγές, είχαμε ξεκάθαρα την πρωτοβουλία. Πετύχαμε τα γκολ έστω και στο τέλος και νομίζω ότι η πρόκρισή μας είναι πέρα για πέρα δίκαιη».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα στο αμυντικό της τρίτο. Στο πρώτο ημίχρονο έδειξε λίγο μπλοκαρισμένος και χωρίς ιδέες. Στο δεύτερο δεν απειλήθηκε, ήταν καλύτερος. Τι ήταν αυτό που άλλαξε; Να υποθέσουμε ότι πλέον δεν έχετε να πείτε κάτι στον Σιώπη; Γιατί πριν το ματς είχατε πει ότι κρατάτε μια τακτική λεπτομέρεια να του αναφέρετε.

«Θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Μιλάμε για μια αντίπαλη ομάδα που είχε μια εβδομάδα να προετοιμαστεί μόνο για αυτό το ματς. Ήρθε εδώ νωρίς για να εγκλιματιστεί στις συνθήκες. Εμείς είχαμε έναν δύσκολο αγώνα. Η αντίπαλη ομάδα ήρθε με πολύ αμυντικούς προσανατολισμούς, για εμάς ήταν σημαντικό να μην χάσουμε την μπάλα στα 2/3 του γηπέδου που θα τους έδινε ευκαιρίες αντεπίθεσης. Θα έπρεπε να έχουμε μια ασφάλεια στην κυκλοφορία, οι ποδοσφαιριστές προσπαθώντας να έχουν γρήγορη κυκλοφορία και να μην δώσουν εύκολες φάσεις στον αντίπαλο. Αυτό δημιούργησε μια έλλειψη καθαρότητας. Κουράσαμε πάντως τον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο με κάποιες παρεμβάσεις είχαμε πιο γρήγορη κυκλοφορία, περισσότερες κινήσεις στην πλάτη για να χαλάσουμε την ισορροπία τους.

Οι παίκτες που μπήκαν βοήθησαν αρκετά σε αυτό. Έδωσαν ενέργεια και κάθετες κινήσεις. Μια δυσκολοκατάβλητη άμυνα, με παίκτες δυνατούς, ψηλούς. Κοντά στην δική τους περιοχή ήταν δύσκολο να βρεις τους κενούς χώρους. Είχαν και 2-3 παίκτες που μπορούσαν να φύγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο κοντρολάραμε πολύ καλά τον αντίπαλο με τον Μαξίμοβιτς, τον Σιώπη, καλώς πήρε και την κάρτα για το φάουλ. Δώσαμε στους επιθετικούς την ευκαιρία να ψάξουν με δημιουργικές ιδέες τα γκολ. Σημαντικό ότι σκόραρε ο Τετέ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την πρόκριση. Είχα μιλήσει με τον Σιώπη για τις τοποθετήσεις του και τις αλληλοκαλύψεις με τους άλλους χαφ, τον θέλαμε πιο κοντά στα στόπερ μας. Ήταν πολύ σημαντικός, έκανε πολύ καλό παιχνίδι, έκοψε αντεπιθέσεις όταν έπρεπε, ακόμα και με κίτρινη κάρτα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτόν».

Κατά πόσο η είσοδος του Βαγιαννίδη έδωσε περισσότερο πλάτος στον Παναθηναϊκό και άνοιξε την άμυνα της Βίκινγκουρ; Και τα δύο γκολ ήρθαν από τα πλάγια. Πόσο αυτό βοήθησε στο να ανοίξουν οι αποστάσεις στην αντίπαλη άμυνα. Οι απουσίες και οι τραυματισμοί, πόσο μεγάλο εμπόδιο ήταν σε αυτά τα δύο ματς;

«Μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, που έχουν να κάνουν με ποδοσφαιρικά ζητήματα. Μου αρέσει να εξηγώ τις ιδέες μου κι αυτά που σκέφτομαι. Ο Κώτσιρας έκανε πολύ καλό παιχνίδι, αλλά θέλαμε εκείνη τη στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε έναν ποδοσφαιριστή ακόμα πιο μπροστά, ώστε να μπορέσουμε όταν γίνεται η αλλαγή πλευράς να είμαστε πιο γρήγοροι στο να πάμε με αριθμητική υπεραριθμία. Ο Βαγιαννίδης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει ενέργεια, είναι έτοιμος να πάρει μπάλα. Δεν μπορούσε να παίξει από την αρχή, θα ήταν ρίσκο, προερχόταν από τραυματισμό. Ήταν ρίσκο και για τον Ίνγκασον, που έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Θέλαμε ο Βαγιαννίδης να παίρνει την μπάλα στον χώρο. Έτσι δημιουργήσαμε ρήγματα από δεξιά, μετά το κάναμε κι από αριστερά και είχαμε περισσότερη ποικιλία. Μπορούσαμε να έχουμε κάποιες πιθανότητες για σέντρες ή πάσες. Μας έλειψαν οι κινήσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Βέβαια, στην Φινλανδία είχαμε πολύ περιορισμένες επιλογές σε πολύ δύσκολο γήπεδο. Θα θέλαμε περισσότερες επιλογές, όπως και σήμερα. Έχουμε παίκτες που κουβαλούν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, όπως ο Φίλιπ. Αυτό είναι κόπωση και δημιουργεί κίνδυνο τραυματισμών. Είναι ρίσκα που πρέπει να πάρουμε, αφού τους χρειαζόμαστε. Τώρα θα έχουμε περισσότερες επιλογές και στον πάγκο, θα μπορέσει να γίνει καλύτερη διαχείριση. Είναι σημαντικό ότι δεν πήγαμε στην παράταση. Έχουμε έναν δύσκολο αγώνα την Κυριακή, με λίγο χρόνο αποκατάστασης».

Για το αν η εικόνα του Μαξίμοβιτς τον βάζει σε σκέψεις να τον χρησιμοποιεί ως στόπερ και το ότι ο Παναθηναϊκός είχε την ίδια αγωνιστική ταυτότητα και όσο έψαχνε δύο γκολ, εάν αυτό αποτελεί νίκη και της δικής του δουλειάς και της ταυτότητας που έχει δώσει στην ομάδα:

«Όσον αφορά τον Μαξίμοβιτς, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στην Εθνική Σερβίας τις περισσότερες φορές παίζει ως χαφ. Είχαμε μια συζήτηση μαζί του και είδαμε ότι ήταν θετικός στο να παίξει στόπερ. Μου είπε ότι μπορώ να τον υπολογίζω εκεί, έχει παίξει σε αυτή τη θέση. Όχι στο επίπεδο των άλλων κεντρικών αμυντικών. Για μένα έχει μεγάλη αξία ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικά διακείμενος σε αυτό. Ένας παίκτης έξυπνος, που μπορεί να βοηθήσει και εκεί. Ήταν πολύ καλός ως στόπερ, οι περισσότερες ενέργειές του ήταν καλές. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα αγωνιζόταν με μεγάλες μπαλιές, είναι κι αυτός καλός στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στο επιθετικό κομμάτι βοήθησε στην κυκλοφορία. Έδειξε από την πρώτη στιγμή θετικά διακείμενος σε αυτό και εγώ του εξήγησα καλά τι ζητούσα και γιατί τον χρειαζόμουν εκεί. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά.

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, το πιο εύκολο κι απλό θα ήταν να αφεθούμε σε μεγάλες μπαλιές, αλλά αποφασίσαμε ότι έπρεπε να κυνηγήσουμε τα γκολ με ένταση, γρήγορη κυκλοφορία. Προσπαθώντας να κουράσουμε τον αντίπαλο, να τον αναγκάσουμε να έρθει σε αποφάσεις που θα δημιουργούσαν σύγχυση. Όλες οι κινήσεις κάποια στιγμή ήταν λογικό να τους κουράσουν και σωματικά και πνευματικά. Επενδύσαμε σε αυτό. Για εμάς είναι αρκετά φυσιολογικό, έτσι παίζουμε. Δεν θα αλλάζαμε την ταυτότητά μας. Δεν είναι νίκη του προπονητή, είναι νίκη των ποδοσφαιριστών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτούς ανήκει η νίκη».

Για το εάν προτιμάει Ραπίντ ή Φιορεντίνα στην επόμενη φάση:

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω. Είναι δύο καλές ομάδες, η Φιορεντίνα γνωστή, αγωνίζεται στο ιταλικό Πρωτάθλημα που είναι άκρως ανταγωνιστικό. Τη Ραπίντ την είδα πρόσφατα, ξέρω ότι είναι ποιοτική. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, αν θέλουμε να φτάσουμε σε ανώτερα επίπεδα, που είναι η θέση του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, το να αγωνίζεσαι όσο πιο ψηλά γίνεται δίνει μόνο θετικά πράγματα. Θα παίξουμε στα ίσα με κάθε αντίπαλο, θα έχουμε και κάποιους παίκτες διαθέσιμους που δεν ήταν τώρα έτοιμοι. Θα έχουμε και μια καθαρή εβδομάδα, περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι».

