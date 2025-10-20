Τζόρνταν Κινγκ: «Μπορούμε να κάνουμε θόρυβο στο πρωτάθλημα»

Ο Τζόρνταν Κινγκ έχει ήδη κάνει αίσθηση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 24χρονος γκαρντ μετά από μια σεζόν στην ισπανική Αλικάντε (Α2) μπήκε στα ραντάρ του Αμαρουσίου, και φοράει πλέον την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Θα περίμενε κανείς, την Δευτέρα το πρωί να απολαμβάνει τη ξεκούραση που πήραν οι παίκτες μετά τη δύσκολη αλλά μεγάλη νίκη επί του Άρη, στην οποία εκτός των άλλων συνεισέφερε 31 πόντους. Όμως ο Αμερικανός πέρασε από το γυμναστήριο του Αγίου Θωμά για να κάνει τη ρουτίνα του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κινγκ έκανε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, και μίλησε για την παρουσία του στο Μαρούσι, τη δύσκολη επικράτηση επί του Άρη, και τους στόχους της σεζόν.



Aναλυτικά όσα είπε:



«Ο καθένας έχει την άποψή του, εγώ πιστεύω ότι περισσότερη σημασία είχε η νίκη, παρά ο τρόπος που ήρθε. Σίγουρα δεν έπρεπε να φτάσουμε ως εκεί (2η παράταση), αλλά στο τέλος της ημέρας πήραμε αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται γιατί είμαστε μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες».



- Παρότι είναι η δεύτερη επαγγελματική σου σεζόν, παίζεις και κυρίως σκοράρεις με αυτοπεποίθηση βετεράνου…



«Αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας. Έχω αυτοπεποίθηση. Όμως το σημαντικό είναι ότι νιώθω ότι έχω την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών μου. Την έχω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα».



- Μετά το μικρό αυτό διάστημα που έχει τρέξει το πρωτάθλημα, τι προαίσθημα έχεις για τη σεζόν;



«Έχουμε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Οργανωμένη ομάδα, μέσα κι έξω από το γήπεδο, δουλεύουμε σκληρά, ηρεμία, δεν παίζουμε με εγωϊσμό και θεωρώ ότι όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες από εμάς εξαρτάται να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».



- Τι σημαίνει για την πορεία της καριέρας σου το Μαρούσι;



«Είναι μια μεγάλη αναβάθμιση και μια μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστώ τους προπονητές που με πίστεψαν και τους ανθρώπους του κλαμπ που με υποστηρίζουν καθημερινά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε θόρυβο στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε όλα τα συστατικά».



- Τελικά, Μαϊκλ (Τζόρνταν), ή Λεμπρόν (Κίνγκ);



«Είμαι φαν του Λεμπρόν. Όμως επειδή φαίνεται ότι η σωματοδομή μου έχει διαφορές και με τους δυο. Δουλεύω για να φτιάξω την δική μου ταυτότητα και βασιστώ στα δικά μου χαρακτηριστικά χωρίς αντιγραφές».

