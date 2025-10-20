Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελβετία: Ο αρχηγός των οργανωμένων της Γιουνγκ Μπόις τα έψαλε στους παίκτες - Δείτε βίντεο

Σε ένα απίθανο σκηνικό, ο αρχηγός των οργανωμένων οπαδών της ελβετικής ομάδας, επίπληξε τους παίκτες μετά την ήττα από τη Ζανκτ Γκάλεν

Γιουνγκ Μπόις

Βλέπουμε ανά καιρούς ανάλογα σκηνικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τελικά γίνονται και στο εξωτερικό! Η Γιουνγκ Μπόις δεν πραγματοποιεί καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα Ελβετίας, αφού βρίσκεται στην 5η θέση με συνολικά τρεις ήττες και τέσσερις νίκες, ενώ την Κυριακή (19/10) ηττήθηκε στην έδρα της με 1-2 από τη Ζανκτ Γκάλεν στο δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα.

Η κάκιστη εικόνα των Ελβετών δεν άρεσε καθόλου τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου, που αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα... χέρια τους!

Συγκεκριμένα, εξέφρασαν τα παράπονά τους στους παίκτες και viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο με τον αρχηγό των οπαδών να τα ψάλλει face to face στους παίκτες που δεν λένε τίποτα και τον ακούνε προσεκτικά, ενώ εκείνος από τα νεύρα του κλωτσάει με δύναμη μια διαφημιστική πινακίδα!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελβετία ποδόσφαιρο οπαδοί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark