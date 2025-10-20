Βλέπουμε ανά καιρούς ανάλογα σκηνικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τελικά γίνονται και στο εξωτερικό! Η Γιουνγκ Μπόις δεν πραγματοποιεί καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα Ελβετίας, αφού βρίσκεται στην 5η θέση με συνολικά τρεις ήττες και τέσσερις νίκες, ενώ την Κυριακή (19/10) ηττήθηκε στην έδρα της με 1-2 από τη Ζανκτ Γκάλεν στο δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα.

Young boys players listen to a fans after losing the match



While our players just run to the changing room after disappointing us pic.twitter.com/cFwpyeiZDN October 20, 2025

Η κάκιστη εικόνα των Ελβετών δεν άρεσε καθόλου τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου, που αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα... χέρια τους!

Συγκεκριμένα, εξέφρασαν τα παράπονά τους στους παίκτες και viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο με τον αρχηγό των οπαδών να τα ψάλλει face to face στους παίκτες που δεν λένε τίποτα και τον ακούνε προσεκτικά, ενώ εκείνος από τα νεύρα του κλωτσάει με δύναμη μια διαφημιστική πινακίδα!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.