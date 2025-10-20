Κίνδυνος αποβολής της Βιλερμπάν από τη Euroleague λόγω υπερβολικά χαμηλού μπάτζετ

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι φαίνεται να βρίσκεται η Βιλερμπάν σε σχέση με τη συμμετοχή της στην Euroleague, καθώς οι πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδεχόμενη αποβολή της από τη διοργάνωση.

Το μέλλον της γαλλικής ομάδας στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης είναι πλέον αβέβαιο, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η βασική αιτία που φέρεται να εξετάζει η Euroleague το ενδεχόμενο αυτό, είναι οικονομικής φύσεως. Πιο συγκεκριμένα, το αγωνιστικό μπάτζετ της Βιλερμπάν, που εκτιμάται γύρω στα 4,55 εκατομμύρια ευρώ, φαίνεται να μην πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο όριο που έχει τεθεί από τη διοργανώτρια αρχή για τις ομάδες που συμμετέχουν.

Η συγκεκριμένη παράβαση αποτελεί αιτία για κυρώσεις, ενώ δίνει στη λίγκα το δικαίωμα να αποβάλει τον σύλλογο. Το θέμα μάλιστα συζητήθηκε στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωλίγκας. Πάντως, το μέλλον της γαλλικής ομάδας στην Ευρωλίγκα μοιάζει δυσοίωνο, καθώς το συμβόλαιό της λήγει το καλοκαίρι, και η ίδια δεν μοιάζει να... καίγεται να το ανανεώσει.

Πράγματι, η Βιλερμπάν φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής της από την Euroleague. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον σύλλογο εξετάζουν την προοπτική ένταξης στο Basketball Champions League (BCL), ακολουθώντας το παράδειγμα της Άλμπα Βερολίνου. Στρατηγικός στόχος φέρεται να είναι η μελλοντική συμμετοχή σε μια πιθανή ευρωπαϊκή επέκταση του ΝΒΑ.

