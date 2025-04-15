Λογαριασμός
Φιάσκο: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έσπασε το τρόπαιο του Οχάιο Στέιτ - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατέστρεψε το τρόπαιο που πήρε στο φούτμπολ το Οχάιο Στέιτ

Τζέι Ντι Βανς: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έσπασε το τρόπαιο του Οχάιο Στέιτ

Σε φιάσκο εξελίχθηκε η βράβευση του Οχάιο Στέιτ στον Λευκό Οίκο για την κατάκτηση του τίτλου στο κολεγιακό πρωτάθλημα φούτμπολ.

Υπό το βλέμμα και του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πήγε να σηκώσει την κούπα, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να την αποσυναρμολογήσει και να τη ρίξει κάτω προκαλώντας γέλια.

Ο running back των Buckeyes, Τρέβεϊον Χέντερσον, που βρισκόταν πίσω από τον Βανς, άρπαξε την κορυφή του τροπαίου, αλλά η βάση έπεσε στο έδαφος με τους παίκτες να «παγώνουν» την ώρα που η μπάντα του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών έπαιζε το «We Are the Champions».

Θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την γκάφα του, ο Βανς έγραψε χαριτολογώντας στο Twitter: «Δεν ήθελα να πάρει κανείς μετά το Οχάιο Στέιτ το τρόπαιο και έτσι αποφάσισα να το σπάσω».

