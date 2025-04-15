Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με τις εμφανίσεις του φέτος με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κλαμπ του εξωτερικού.

Πέραν της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που φέρεται να έχει ήδη κάνει επίσημες κρούσεις στον Παναθηναϊκό για τον διεθνή μπακ, προκύπτει ενδιαφέρον και από την Premier League. Άνθρωπος της Μπράιτον ήταν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής για να παρακολουθήσει δια ζώσης 23χρονο δεξιό μπακ στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ.

Η αγγλική ομάδα, θυμίζουμε, πως τον Φεβρουάριο αγόρασε για περίπου 26 εκατ. ευρώ τον 19χρονο πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Στέφανο Τζίμα, από τη Νυρεμβέργη. Ο νεαρός επιθετικός παρέμεινε στην ομάδα της Γερμανίας ως το τέλος της περιόδου, αλλά το καλοκαίρι θα ενταχθεί στην αγγλική ομάδα.

Ο Βαγιαννίδης, που είχε εξαιρετική απόδοση στο ντέρμπι και «σέρβιρε» το τρίτο γκολ της ομάδας του, μετρά φέτος 36 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ. Τον Δεκέμβριο υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό ως το 2028.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.