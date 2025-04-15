Λογαριασμός
Eπικό βίντεο της Ευρωλίγκας με το σόου του Ναν στο Μονακό και την ατάκα του Σπανούλη «είσαι τυχερός που έχω αποσυρθεί»

Ο Κέντρικ Ναν φορούσε μικρόφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, με την Ευρωλίγκα να δίνει στη δημοσιότητα ένα επικό βίντεο

Ναν Σπανούλης

Στο μεγάλο παιχνίδι του Κέντρικ Ναν κόντρα στη Μονακό, στο Πριγκιπάτο, ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού φορούσε ένα μικρόφωνο για να καταγράψει η Ευρωλίγκα όλες τις αντιδράσεις του, αλλά και τις συζητήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η διοργανώτρια αρχή, λοιπόν, ανέβασε σήμερα (14/04) αυτό το επικό βίντεο, διάρκειας μεγαλύτερης από εννέα λεπτά. Υπάρχει, μάλιστα, μια τρομερή στιγμή, ένα μικρός διάλογος ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Αμερικανό, με τον Έλληνα προπονητή να του λέει χαμογελώντας:

- «Είσαι τυχερός που έχω αποσυρθεί…».
- «Το ξέρω, το ξέρω», ήταν η απάντηση από τον Ναν.

Πηγή: sport-fm.gr

