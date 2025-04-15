Στο μεγάλο παιχνίδι του Κέντρικ Ναν κόντρα στη Μονακό, στο Πριγκιπάτο, ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού φορούσε ένα μικρόφωνο για να καταγράψει η Ευρωλίγκα όλες τις αντιδράσεις του, αλλά και τις συζητήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η διοργανώτρια αρχή, λοιπόν, ανέβασε σήμερα (14/04) αυτό το επικό βίντεο, διάρκειας μεγαλύτερης από εννέα λεπτά. Υπάρχει, μάλιστα, μια τρομερή στιγμή, ένα μικρός διάλογος ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Αμερικανό, με τον Έλληνα προπονητή να του λέει χαμογελώντας:

- «Είσαι τυχερός που έχω αποσυρθεί…».

- «Το ξέρω, το ξέρω», ήταν η απάντηση από τον Ναν.

KENDRICK NUNN GOT MIC'D UP 🎙️💯☘️



The EuroLeague's Top Scorer @nunnbetter_ wore a mic during the Monaco game in which he dropped 37 points! ♨️ pic.twitter.com/rIAzAhGlPI — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2025

