Η Νάπολι με δυο γκολ του ΜακΤόμινεϊ και ένα από τον Λουκάκου έφτασε στο 3-0 επί της Έμπολι στην 32η αγωνιστική της φετινής, εκπληκτικής Serie A. Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε ξανά στο -3 από την Ίντερ, που παραμένει στην κορυφή. Οι «νερατζούρι» με τη σειρά τους είχαν επιβληθεί 3-1 της Κάλιαρι, το απόγευμα του Σαββάτου.

Απομένουν έξι «στροφές» για το φινάλε της Λίγκας και οι Ναπολιτάνοι μοιράζονται το άγχος με τους Μιλανέζους. Η ομάδα του Ιντζάγκι παλεύει σε όλα τα μέτωπα, από τη στιγμή που βρίσκεται και στα ημιτελικά του Coppa Italia, αλλά και στα προημιτελικά του Champions League, έχοντας ματς ανά τρεις μέρες.

Οι «παρτενοπέι» είναι πιο χαλαροί, έχουν μόλις έναν στόχο, το πρωτάθλημα, ενώ και το πρόγραμμά τους κρίνεται αρκετά πιο εύκολο από εκείνο της Ίντερ.

Δείτε τις εναπομείνασες έξι αγωνιστικές για τους δύο διεκδικητές:

