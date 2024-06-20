Λογαριασμός
«Ασημένια» στα 50 μέτρα ύπτιο η Δράκου

Τα κατάφερε η Νόρα Δράκου, η οποία κατέκτησε το χρυσό στα 50 μέτρα ύπτιο στον τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου.  

«Ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 50 μέτρα ύπτιο η Νόρα Δράκου.

Η 32χρονη Πατρινιά σταρ της κολύμβησης πήρε τη δεύτερη θέση στον τελικό του αγωνίσματος στο Βελιγράδι με 27.87, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο στην καριέρας της στη συγκεκριμένη διοργάνωση και κάνοντας επτά τα ελληνικά μετάλλια στη σερβική πρωτεύουσα.

Κορυφαία και «χρυσή» ήταν η Ιρλανδέζα Ντανιέλ Χιλ με 27.73, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Πολωνέζα Αντέλα Πισκόρσκα με 28.00.
 

