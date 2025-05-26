Λογαριασμός
Ο Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του Roland Garros με αντίπαλο τον Ετσεβέρι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τη φετινή του πορεία στο Παρίσι απέναντι στον Ετσεβέρι, έναν σκληροτράχηλο αντίπαλο, με στόχο να βρει ρυθμό από τον πρώτο γύρο

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να ριχτεί στη «μάχη» του Roland Garros, με τον πρώτο του αγώνα να αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικός. Ο Έλληνας τενίστας, Νο20 του ταμπλό στο φετινό δεύτερο Grand Slam της σεζόν, θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, έναν επικίνδυνο Αργεντινό που ειδικεύεται στο χώμα (14:30).

Ο 25χρονος Ετσεβερί, Νο55 στην παγκόσμια κατάταξη, μετρά ήδη τρεις τελικούς καριέρας -όλοι σε χωμάτινες επιφάνειες- και φέτος έχει δώσει 18 ματς στο χώμα με ισορροπημένο ρεκόρ 9 νικών και 9 ηττών. Παρότι η φετινή του πορεία στην ευρωπαϊκή clay season δεν είναι εντυπωσιακή, ο Αργεντινός δείχνει κάποια σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης, καθώς βρέθηκε στα ημιτελικά του ATP 500 στο Αμβούργο.

