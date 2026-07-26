Φθιώτιδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελατειας - Αμφίκλειας Φθιώτιδας, σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:30.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση της πυρκαγιάς με οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν κοντά στη φωτιά κατοικίες ή άλλες υποδομές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έσπευσαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σημειώνεται πως για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.