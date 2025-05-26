Ο Ολυμπιακός μπήκε στο Final Four ως φαβορί, όμως αποκλείστηκε από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στον ημιτελικό και δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα της ομάδας, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.

Φυσικά, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, ως τεχνικός των «ερυθρόλευκων». Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί το οποιοδήποτε θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό, με τον Έλληνα κόουτς να έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν λίγα τα σενάρια που συνέδεσαν τον Βασίλη Σπανούλη με τον πάγκο των Πειραιωτών. Άλλωστε, ο παλαίμαχος γκαρντ και νυν προπονητής της Μονακό αποτελεί έναν θρύλο του συλλόγου και πιθανότατα τη σημαντικότερη προσωπικότητα στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Ένα δημοσίευμα του «BasketNews» έρχεται, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Το εν λόγω ρεπορτάζ τονίζει ότι το συμβόλαιο του «Kill Bill» με τους Μονεγάσκους δεν μπορεί να «σπάσει» με κάποιο τρόπο το καλοκαίρι του 2025. Ο Έλληνας τεχνικός έχει συμφωνήσει με τη Μονακό μέχρι το 2026, ενώ υπάρχει οψιόν ανανέωσης και για έναν ακόμη χρόνο.

Μάλιστα, το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης που θα επέτρεπαν την καταβολή ενός buy-out, είτε από τον Ολυμπιακό είτε από οποιαδήποτε άλλη ομάδα κατά τη διάρκεια του 2025. Επιπλέον, η Μονακό φέρεται να αισθάνεται σίγουρη ότι ο Σπανούλης θα παραμείνει και συνεχίζει να τον βλέπει ως σημαντικό κομμάτι των μακροπρόθεσμων σχεδίων της, όντας απολύτως ικανοποιημένη από την πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.