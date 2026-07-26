Τασούλας: Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης έγραψε νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαιρετίζοντας τη «χρυσή επιτυχία» των διεθνών μας στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ με 14-15.

«Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους» σημειώνει.



Πηγή: skai.gr

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