Σχετικά με την αναβολή του δεύτερου τελικού του EHF European Cup ανάμεσα στην Αλκαλόιντ και την ΑΕΚ, που επρόκειτο θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (25/05) στο κλειστό γήπεδο Μπόρις Τραϊκόφσκι των Σκοπίων, η ομάδα από τα Σκόπια υποστήριξε ότι αυτό δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη.

Η Αλκαλόιντ, σε ανακοίνωσή της που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμοι φίλαθλοι

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη που μας δώσατε στο γήπεδο Μπορίς Τραϊκόφσκι. Ήταν ωραίο να βλέπουμε τον κόσμο στις γεμάτες κερκίδες να επευφημεί τον σύλλογό μας με μια φωνή και να δείχνει την υποστήριξή του. Δυστυχώς, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, ο τελικός αγώνας με την ΑΕΚ δεν διεξήχθη, επειδή η αντίπαλη ομάδα δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο και να παίξει τον επαναληπτικό αγώνα.

Ο σύλλογός μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την EHF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ) σχετικά με την περαιτέρω έκβαση του αγώνα και θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω του επίσημων δικτύων του συλλόγου μας. Για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήρθαν στο γήπεδο και στήριξαν την Αλκαλόιντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

