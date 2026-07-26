«Ο παγκόσμιος πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, η UNESCO, αποφάσισε ομόφωνα συνεδριάζοντας στη Νότιο Κορέα να εγγράψει τον Όλυμπο στον περιζήτητο Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού και της φύσης», σημειώνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου, ο «αιγλήεις» (ο ακτινοβόλος) Όλυμπος της Οδύσσειας, χάρη στη φροντίδα και ανάδειξή του από την Πολιτεία αποκτά μία επιπλέον παγκόσμια προβολή και προστασία αντάξια του μύθου και της ιστορίας του. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν» επισημαίνει ο κ. Τασούλας.

Πηγή: skai.gr

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