Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Πηγή: skai.gr
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