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Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη για την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο

«Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

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Ανδρουλάκης

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλο Εθνική Ελλάδας Νίκος Ανδρουλάκης
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