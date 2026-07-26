Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

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