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Μητσοτάκης: Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία

«Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»

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Μητσοτάκης

Τη «χρυσή επιτυχία» της εθνικής μας στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ με 14-15 χαιρέτισε ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. 

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!» τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Πόλο
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