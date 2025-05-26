Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό «απόκτημα» του «επτάστερου» ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Ο Αμερικανός πλέι-μέικερ της Παρί και παίκτης-αποκάλυψη της εφετινής Euroleague, απάντησε θετικά στην άκρως δελεαστική πρόταση που του κατέθεσε ο μπασκετικός Παναθηναϊκός κι απομένουν πια μόνο οι τελικές υπογραφές και οι ανακοινώσεις.

Στις διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει εδώ κι αρκετό διάστημα, ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, που αποτέλεσε στόχο κι άλλων κορυφαίων ομάδων της Euroleague, δέχθηκε μία πολύ μεγάλη προσφορά από τους «πράσινους» για συμβόλαιο τριών ετών και με ετήσιες αποδοχές που θα ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ και υπό προϋποθέσεις (ανάλογα με τα μπόνους), μπορούν να προσεγγίζουν και τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η μοναδική... εκκρεμότητα που υπήρχε πάνω στη διαπραγμάτευση, είχε να κάνει με την επιθυμία του Παναθηναϊκού να μην συμπεριληφθεί όρος για NBA opt out στο συμβόλαιο του Σορτς. Κάτι που εντέλει ο Σορτς αποδέχθηκε και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Παρί στο γαλλικό πρωτάθλημα, θα έρθει στην Αθήνα για υπογραφές.

Την ίδια ώρα, ο Λορένζο Μπράουν όπως όλα δείχνουν θα... αποχαιρετίσει τον Παναθηναϊκό το προσεχές καλοκαίρι, έπειτα από μία «δύσκολη» για τον ίδιο σεζόν, όπου δεν μπόρεσε επί της ουσίας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ομάδας και να δώσει αυτά που μπορεί βάσει και του εξαιρετικού βιογραφικού του. Για τον Μπράουν υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο, οι εξελίξεις δεν θα είναι τόσο... άμεσες.

