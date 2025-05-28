Τσιτσιπάς: «Περίμενα μεγαλύτερα πράγματα από τον εαυτό μου»

Φανερά απογοητευμένος ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του, στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, αποτέλεσμα που μπορεί να τον ρίξει κάτω από το Top 25.

«Απογοητευτικό τέλος σε αυτόν τον αγώνα, περίμενα μεγαλύτερα πράγματα από τον εαυτό μου αυτές τις δύο εβδομάδες. To να είμαι εκτός ενός τέτοιου τουρνουά τόσο νωρίς σίγουρα με πληγώνει και θα προσπαθήσω να σκεφτώ και να δω τα συγκεκριμένα πράγματα που πήγαν στραβά και να τα αντιμετωπίσω. Πρέπει να δώσω τα εύσημα στον αντίπαλό μου, φυσικά, επειδή έπαιξε απίστευτο τένις. Και η αθλητικότητά του, η αποφασιστικότητά του σε όλο τον αγώνα, με εντυπωσίασαν και ήταν σίγουρα ένας πολύ δυνατός αντίπαλος σήμερα για μένα. Του εύχομαι τα καλύτερα σε αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα», ανέφερε ο 26χρονος τενίστας.

«Είναι δύσκολο όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο για τον οποίο δεν γνωρίζεις πολλά. Είμαι σίγουρος ότι μπήκε στον αγώνα χωρίς να περιμένει πολλά από τον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι αρκετά φυσιολογικό. Μπορεί να ένιωθε προετοιμασμένος και έτοιμος για το δύσκολο έργο του να με αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι το έκανε εξαιρετικά καλά. Χειρίστηκε πολύ καλά τις πιεστικές στιγμές. Έπαιξε ώριμο τένις. Φαινόμουν να παίζω ανώριμα μερικές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, και προφανώς δεν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε πρέπει να προσπαθήσω να επιστρέψω στις παλιές μου ρουτίνες, στον τρόπο που μπόρεσα να δημιουργήσω ορισμένα πράγματα και να μην αφήσω τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο όπως σήμερα. Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει προφανώς να του δώσω τα εύσημα, γιατί με έκανε να φτάσω και σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

«Υπήρξαν μερικά γκέιμ στα οποία έδωσα διπλά λάθη, αβίαστα λάθη για τα οποία προσωπικά δεν ένιωσα ότι πιεζόμουν πολύ. Και είναι απολύτως φυσιολογικό ο αντίπαλος να νιώθει υπέροχα μετά από αυτά τα αβίαστα λάθη. Θα ένιωθα κι εγώ καταπληκτικά. Με αυτή την έννοια, νιώθω ότι η συγκέντρωσή μου είχε φύγει και δεν ήμουν πλήρως παρών στη στιγμή. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν ανωριμότητα το να μην ξέρω πώς να χειριστώ αυτές τις καταστάσεις λίγο πιο συντηρητικά και όχι τόσο παρορμητικά».

Για το μέλλον του είπε: «Θέλω ακόμα να είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και θέλω ακόμα να κάνω σπουδαία πράγματα σε αυτό το άθλημα που επέλεξα να παίζω. Η προσοχή και η εστίασή μου είναι πάντα να προσπαθώ να βελτιώσω οποιαδήποτε πτυχή του παιχνιδιού μου. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Δεν θέλω, ξέρετε, να χρησιμοποιώ δικαιολογίες ή κάτι τέτοιο, οπότε όλη μου η προσοχή επικεντρώνεται στο πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις, να λύσουμε ορισμένα πράγματα. Είναι ένα διαρκές αίνιγμα. Είμαι φιλόδοξος και θέλω να το αποδείξω στο γήπεδο. Τα πράγματα σίγουρα έχουν αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια και ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια εντελώς διαφορετική θέση τώρα. Απλώς πρέπει να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου λίγο πιο σοφά, θα έλεγα. Νιώθω ότι η εμπειρία μου μερικές φορές με μαχαιρώνει, αντί να την αξιοποιώ με πιο επαγγελματικό και ουσιαστικό τρόπο».

Ερωτηθείς, τέλος, αν αγαπάει το άθλημα όπως πριν, απάντησε: «Ένα πράγμα που αντιμετώπισα τα τελευταία δύο χρόνια και δεν αντιμετώπιζα τόσο πολύ πριν ήταν οι τραυματισμοί που εμφανίστηκαν. Ψυχολογικά, μου έκαναν μεγάλη ζημιά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που προέκυψαν μετά από αυτούς τους τραυματισμούς, τα οποία με έκαναν να νιώθω λίγο άβολα, με έκαναν να χάσω λίγη ελπίδα όσον αφορά το πώς το σώμα μου μπορεί να ανταποκριθεί σε ορισμένες καταστάσεις και στις απαιτήσεις της περιοδείας που είναι συνεχείς. Η πίεση που έχει περάσει το σώμα μου για να αντέξει αυτούς τους αγώνες και τις μεγάλες μάχες, νιώθω ότι ήμουν σίγουρα πιο φρέσκος στο παρελθόν και απλώς προσπαθώ να βρω ξανά αυτή την ισορροπία για το πώς μπορώ να πηγαίνω αγώνα με τον αγώνα νιώθοντας όσο το δυνατόν πιο φρέσκος και στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Νιώθω ότι όσο περνούν τα χρόνια, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό για να διεκδικήσω μεγάλους τίτλους και να προσπαθήσω να κάνω κάτι, ξέρετε, σημαντικό και χρήσιμο».

