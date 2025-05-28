Εντός χρονοδιαγράμματος είναι οι εργασίες που συνεχίζονται για την ανακαίνιση του «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από… αέρος για το πώς μεταμορφώνεται σταδιακά το ανανεωμένο «παλάτι» της.

Ήδη έχει τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας, για να προλάβει να «δέσει» μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο πρώτο και δεύτερο διάζωμα. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες στο τρίτο διάζωμα και στα VIP, χωρίς καθυστερήσεις.

Αν όλα πάνε βάσει χρονοδιαγράμματος, η Μπαρτσελόνα θα είναι έτοιμη να επιστρέψει στο «Καμπ Νου» για τη νέα σεζόν, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Σεπτέμβριο. Οι «μπλαουγκράνα» θα δώσουν εκεί έναν αγώνα επίδειξης, για το τρόπαιο «Ζοάν Γκαμπέρ» στις 9 ή 10 Αυγούστου, που θα αποτελέσει κάτι σαν… γενική πρόβα για την επιστροφή της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε φέτος στο «Μοντζουίκ» και κατέκτησε τρεις τίτλους, πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ισπανίας.

El Spotify Camp Nou a vista de pájaro 🚁 pic.twitter.com/WNx1ils5b7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 28, 2025

