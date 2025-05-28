Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά από το Roland Garros: Ήττα από τον... άσημο Τζιγκάντε

Αποχαιρέτησε πρόωρα το Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, δεν εμφανίστηκε ποτέ στην αναμέτρηση με τον Μάσιμο Τζιγκάντε και μοιραία ηττήθηκε 3-1 σετ, αποχαιρετώντας από νωρίς το κορυφαίο τουρνουά.



Πολύ κακή εμφάνιση από τον Τσιτσιπά, που πέραν του δεύτερου σετ στο οποίο χρειάστηκε το tie break για να το πάρει (7-5), ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Ιταλό που βρίσκεται στο νούμερο 167 του ranking!

Ο Τζιγκάντε πήρε σχετικά άνετα το πρώτο σετ, κάνοντας άμεσα το 1-0 στα games με τον Στέφανο να ανταποκρίνεται και να γυρίζει το σκορ. Η μάχη έδειχνε ότι δεν θα κριθεί εύκολα, αλλά ο Ιταλός έκανε το break και κατάφερε να πάρει το σετ με 6-4.



Ο Τσιτσιπάς μπήκε πολύ δυναμικά στο δεύτερο σετ κάνοντας το 4-1! Ο Τζιγκάντε όμως με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ έφερε το ματς τούμπα και ισοφάρισε σε 4-4 κάνοντας ένα ακόμη break. Ο Τσιτσιπάς όμως παρά το προβάδισμα και την ισοφάριση του αντιπάλου του, κατάφερε να ισοφαρίσει στα σετ μέσω του tie break (5-7).



Ενώ θα έπρεπε να... φορτσάρει μετά το δύσκολο σετ που πήρε, ο Τσιτσιπάς μπήκε πολύ άσχημα στο τρίτο βλέποντας τον Τζιγκάντε να του κάνει break με το «καλημέρα» και να κάνει γρήγορο 2-0. Παρά τη μείωση του σκορ, ο Στέφανος υπέκυψε πολύ εύκολα, υποχρεώθηκε σε δεύτερο break και ηττήθηκε εύκολα από τον Ιταλό που έκανε το 2-1 (6-2).



Σε θρίλερ εξελίχθηκε το τέταρτο σετ με τον Τσιτσιπά να κάνει το 1-0 στα Games και τον Τζιγκάντε να βγάζει αντίδραση παίρνοντας οριακά τα επόμενα τρία για το 3-1. Ο Στέφανος μείωσε σε 3-2, αλλά φαινόταν εκτός ρυθμού, με τον Ιταλό να κάνει το 4-2 και τον Τσιτσιπά να απαντά εκ νέου για το 4-3.



Στο όγδοο Game του σετ ουσιαστικά κρίθηκαν όλα αφού ο Τσιτσιπάς, έχασε τρεις ευκαιρίες για να ισοφαρίσει σε 4-4, αλλά ο Τζιγκάντε με διαδοχικά break, έσπασε τη φόρα του αντιπάλου του για το 5-3.



Η ψυχολογία του Τσιτσιπά πλέον φαινόταν και από τη γλώσσα του σώματος με τον Έλληνα πρωταθλητή να προσπαθεί να σπάσει το σερβίς του Ιταλού και το κατάφερε μειώνοντας σε 5-4.



Η αγωνία παρέμενε και οι δυο τενίστες ενεπλάκησαν σε ένα ανεπανάληπτο μπρα ντε φερ το οποίο θα έκρινε όλο το ματς. Ο Ιταλός βρέθηκε να προηγείται 3-1, με τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 3-2.



Ο Τζιγκάντε αρνιόταν να πετάξει το προβάδισμα του με το 5-3 να έρχεται και τον Τσιτσιπά να αναζητά ένα θαύμα. Ο Στέφανος το έκανε, αφού με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ μείωσε σε 5-4.



Η ολική ανατροπή ωστόσο δεν ήρθε με τον Τζιγκάντε να κάνει αυτό το comeback νίκης και να παίρνει εν τέλει το game και το ματς με 3-1 (6-4).



Tα σετ: 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 (3-1)

