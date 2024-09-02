Ποδόσφαιρο-Super League: Athens Kallithea-Παναθηναϊκός 2-2

Επόμενη υποχρέωση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ η Athens Kallithea παίζει επίσης εκτός έδρας, με τη Λαμία.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Athens Kallithea παρατάχθηκε με δύο αλλαγές, σύστημα 3-4-2-1, τον Μπερναμπέ στην εστία και τους Μότοκ, Ισιμάτ Μιρέν και Πασαλίδη τριάδα στα μετόπισθεν. Μανθάτης και Χάνουσεκ πήραν τις δύο πλευρές, ως δεξί και αριστερό φουλ μπακ αντίστοιχα, Ματίγια και Ντιμπά έπαιξαν ως «κόφτες», ενώ οι Ντεμέτριους-Μουτίνιο ήταν πίσω από τον προωθημένο Ουλντρίκις.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με με τρεις αλλαγές, σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Μαντσίνι- Τζούριτσιτς στα άκρα και τον Τετέ πίσω από τον Ιωαννίδη, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.

Το ματς:

O Παναθηναϊκός μπήκε με στόχο να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, είδε την κεφαλιά του αμαρκάριστου Σένκεφελντ να περνάει άουτ, στο 5’, αλλά στη συνέχεια είχε το… γνωστό κακό ξεκίνημα στα παιχνίδια του.

Με την Athens Kallithea να εκμεταλλεύεται το νωθρό του πρόσωπο, να κλείνει τους χώρους, να κυκλοφορεί τη μπάλα γρήγορα και παράλληλα να απειλεί σε τρεις περιπτώσεις...

Αρχικά στο 8’, με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει με δυσκολία το διαγώνιο σουτ του Ντεμέτριους από αριστερά. Για να σκοράρει τρία λεπτά μετά, αλλά το γκολ του Πασαλίδη να ακυρωθεί με τη χρήση και του VAR και να χάσει την μεγάλη ευκαιρία στο 13ο λεπτό, με τη κεφαλιά του Ουλντρίκις να περνάει ελάχιστα άουτ!

Το μοτίβο παρέμεινε ίδιο στη συνέχεια και, κάπως έτσι, το… φυσιολογικό 1-0 ήρθε λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Οταν από την ατομική προσπάθεια του Ντεμέτριους από αριστερά, ο αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι Μουτίνιο σκόραρε με προβολή!

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν και κατάφεραν να βγάλουν άμεσα αντίδραση, απειλώντας αρχικά με τον Τετέ στο 30’ και φτάνοντας στην ισοφάριση δύο λεπτά αργότερα. Καθώς ο Τζούριτσιτς σκόραρε με κεφαλιά μετά από κεφαλιά πάσα του Γεντβάι, κάνοντας το 1-1!

Δεν έδειξαν να… μαθαίνουν, ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, με αποτέλεσμα να δεχτούν νέα «πολιορκία» στα καρέ τους μέσα σε λίγα λεπτά... Με τον Ντεμέτριους να χάνει διπλή ευκαιρία απέναντι στον Ντραγκόφσκι για το 2-1, στο 35’ και τον Ντιμπά να βλέπει το σουτ του στην αμέσως επόμενη φάση να σταματάει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού.

Ο οποίος είχε και αυτός τη… στιγμή του, με τον Μπερναμπέ να αποκρούει με δυσκολία το σουτ του Τετέ, μετά τον συνδυασμό του με τους Ιωαννίδη και Τζούριτσιτς.

Και την… τελευταία λέξη να ανήκει στους γηπεδούχους, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά τον Ισιμάτ Μιρέν να μην μπορεί να σκοράρει με προβολή, όντας αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι.

MVP: Ο Βαλμπουενά πέτυχε το νικητήριο τέρμα, λίγο μετά την είσοδό του στο ματς, μάλιστα. Ωστόσο, ο Ντεμέτριους έκανε πολύ μεγάλο ματς, έχοντας κλέψιμο και ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, μια μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία για να χριστεί σκόρερ και ο ίδιος ενώ συμμετείχε σχεδόν σε κάθε καλή ενέργεια της Athens Kallithea μέχρι να αντικατασταθεί.

Η «σφυρίχτρα»: Εκνευριστική η διαιτησία του Κατσικογιάνη, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο μη καταλογισμό κάποιων φάουλ. Ακύρωσε σωστά γκολ των γηπεδούχων, για φάουλ στο Ντραγκόφσκι, ενώ ο σκόρερ Πασαλίδης ήταν και οφσάιντ. Παράλληλα, μέτρησε το τέρμα που σημείωσε ο Τζούριτσιτς, ορθώς, αφού τον κάλυπταν δύο αντίπαλοι. Αμφότερες οι φάσεις ελέγχθηκαν μέσω του VAR. Εμφανές και το οφσάιντ του Βαγιαννίδη, όταν ισοφάρισε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Athens Kallithea (Μάσιμο Ντονάτι): Μπερναμπέ, Μότοκ, Ισιμάτ Μιρίν, Πασαλίδης (71' Τσιβελεκίδης), Μανθάτης, Ματίγια, Ντιμπά (76' Μερκάτι), Xάνουσεκ, Ντεμέτριους (71' Βαλμπουενά), Μουτίνιο, Ουλντρίκις.

Έμειναν στον πάγκο: Γκέλιος, Μουστακόπουλος, Σοϊρι, Λουκίνας, Βασιλόγιαννης, Ματίγεβιτς.

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (46' Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς (58' Μαξ), Αράο, Τσέριν, Μαντσίνι (58' Πελίστρι), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Ζέκα, Σπόραρ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Λημνιός.

