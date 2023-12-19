Τσιτσιπάς: «Η Μαρία και εγώ αρνούμαστε να τα παρατήσουμε - Αισθάνομαι εκπληκτικά στην Αυστραλία»

Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του δευτέρου ομίλου του United Cup, οι αγώνες του οποίου θα γίνουν στο Σίδνεϊ μαζί με Καναδά και Χιλή. Η ελληνική αποστολή θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της την Τρίτη (02/01) κόντρα στη Χιλή και την επόμενη ημέρα θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.



Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του United Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει στο τουρνουά, ενώ τόνισε ότι έχει μάθει να μην τα παρατάει όπως και η Μαρία Σάκκαρη.

«Κάθε χρόνο είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος όταν εκπροσωπώ τη χώρα μου σε τόσο μεγάλα τουρνουά. Είναι μεγάλη τιμή και σημαίνει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Το 2023 είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη πιθανότητα ακόμα και να φτάσουμε στους τελικούς και να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε τον τίτλο.



Ήταν η πρώτη φορά, που ένιωσα ότι η Ελλάδα ήταν πραγματικά ενωμένη όσον αφορά τους παίκτες και κυνηγούσε αυτόν τον στόχο χωρίς κανέναν δισταγμό και καμία αμφιβολία ότι είμαστε πραγματικά σε θέση να τον πετύχουμε.



Ένιωθα ότι ήμασταν τόσο σίγουροι στο γήπεδο. Ξέραμε ότι αν ενώσουμε τα σωστά κομμάτια, το παζλ μπορεί να ολοκληρωθεί και ήμασταν πολύ κοντά, ήμασταν εξαιρετικά κοντά το 2023. Νιώθω ότι ολοκληρώσαμε το 80% της δουλειάς.



Η Μαρία και εγώ αρνούμαστε να τα παρατήσουμε. Και οι δύο πολεμάμε ακατάπαυστα και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε όπλο που έχουμε. Αισθάνομαι ότι η Μαρία είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη παίκτρια που μπορεί να παίξει οποιαδήποτε στιγμή οπουδήποτε μέσα στο γήπεδο, και αυτό με βοηθάει πολύ ως άντρας να παίζω μερικές φορές σε μικτό διπλό μαζί της.



Είναι πολύ διασκεδαστικό να παίζεις με έναν μαχητή όπως η Μαρία… ακόμα και στις χειρότερες μέρες σου, αρνείται να αφήσει κάτι τέτοιο να την προσπεράσει και πάντα τείνουμε να βρίσκουμε τρόπους.



Έχω διασκεδάσει πολύ ταξιδεύοντας στην Αυστραλία και βλέπω Έλληνες να εμφανίζονται στα γήπεδα παντού. Αισθάνομαι εκπληκτικά στην Αυστραλία. Φέτος στο Σίδνεϊ είχα ίσως ένα από τα καλύτερα ελληνικά support που είχα ποτέ σε οποιοδήποτε τουρνουά στη ζωή μου.

Είχα μια καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μου με την Ιταλία και μου άφησε μερικές αξέχαστες, έντονες αναμνήσεις που μένουν μέσα στο μυαλό μου. Ήταν η απόλυτη ευχαρίστηση».

