Οι τελευταίοι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για το 2023 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Απολαύστε τις τελευταίες μάχες του ελληνικού πρωταθλήματος για το 2023 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Τετάρτη (20/12) στις 19:00 ο Παναθηναϊκός καλείται ξεπεράσει το εμπόδιο του Βόλου στο «Πανθεσσαλικό», αλλά το πρόγραμμα της ημέρας αρχίζει στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται στις 17:00 την ομάδα της Λαμίας.

Η αυλαία της χρονιάς κλείνει την Πέμπτη με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο στις 20:30. Μισή ώρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά, ενώ στις 17:00 η ΑΕΚ θέλει να φύγει δίχως απώλειες από το γήπεδο του Πανσερραϊκού. Η αγωνιστική περιλαμβάνει επίσης τις ενδιαφέρουσες επαρχιακές αναμετρήσεις ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός στις 15:00 και ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης στις 17:30.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με σχόλια, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές στο τελευταίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς στον αέρα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Όλα αυτά, ΕΔΩ!

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.