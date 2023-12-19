Αρκετές απουσίες αλλά και μία επιστροφή έχει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Τετάρτης με τον Πανθεσσαλικό στον Βόλο (19:00).
Ο Αϊτόρ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και συμπεριλήφθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους διαθέσιμους παίκτες, ωστόσο θα απουσιάσουν οι Χουάνκαρ, Βαγιαννίδης, Βέρμπιτς, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν.
Στην αποστολή επιστρέφει ο Μλαντένοβιτς, που εξέτισε την τιμωρία του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
📋Η αποστολή της ομάδας μας για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Βόλο! #Panathinaikos #PAOFC #VOLPAO #StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/zhfHuGPwIp— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 19, 2023
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.