Παναθηναϊκός: Με Αϊτόρ, αλλά και πολλές απουσίες η αποστολή για τον Βόλο

Ο Αϊτόρ μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο

Αϊτόρ

Αρκετές απουσίες αλλά και μία επιστροφή έχει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Τετάρτης με τον Πανθεσσαλικό στον Βόλο (19:00).

Ο Αϊτόρ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και συμπεριλήφθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους διαθέσιμους παίκτες, ωστόσο θα απουσιάσουν οι Χουάνκαρ, Βαγιαννίδης, Βέρμπιτς, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Μλαντένοβιτς, που εξέτισε την τιμωρία του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Πηγή: sport-fm.gr

