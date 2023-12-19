Αρκετές απουσίες αλλά και μία επιστροφή έχει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Τετάρτης με τον Πανθεσσαλικό στον Βόλο (19:00).



Ο Αϊτόρ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και συμπεριλήφθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους διαθέσιμους παίκτες, ωστόσο θα απουσιάσουν οι Χουάνκαρ, Βαγιαννίδης, Βέρμπιτς, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Μλαντένοβιτς, που εξέτισε την τιμωρία του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.