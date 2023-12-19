Σε κατάμεστη Mercedes-Benz Arena στο Βερολίνο θα διεξαχθεί το Final 4 της Ευρωλίγκας από τις 24 ως τις 26 Μαΐου. Τα 14.500 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν στις 10:00 εξαντλήθηκαν, όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή.



Μέσα σε μια ώρα είχαν «εξαφανιστεί» τα εισιτήρια που είχαν μπει σε διαδικασία προπώλησης, ενώ σε κάτι λιγότερο από τέσσερις ώρες εξαντλήθηκαν και αυτά που ήταν προς διάθεση σε όλο το κοινό.

Πλέον ο μόνος τρόπος για να βρει κάποιος εισιτήρια για το Final 4, είναι εφόσον η ομάδα του φτάσει στο Βερολίνο και εξασφαλίσει η καθεμιά 600 για τις ανάγκες των φιλάθλων της.



Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις 19:00 και 22:00 ώρα Ελλάδας, ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει στις 18:00 και ο μεγάλος τελικός στις 21:00 ώρα Ελλάδας.



Τα εισιτήρια, που περιλαμβάνουν «πακέτο» και τους τέσσερις αγώνες του αγωνιστικού διημέρου, έχουν διαφορετικές τιμές ανά θέση, ξεκινώντας από 229 ευρώ (57,25 ευρώ το παιχνίδι) και φτάνοντας μέχρι 709 ευρώ (177,25 ευρώ το παιχνίδι).



Αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να πάει στο Final 4, μπορεί να μεταπωλήσει το εισιτήριό του μέσα από την επίσημη φόρμα του www.f4tickets.com και στην τιμή που το αγόρασε. Οποιαδήποτε άλλη αγοροπωλησία κρίνεται παράνομη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.