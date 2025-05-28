Άναψε φωτιές το ποστάρισμα του Κώστα Τσιμίκα!

Λίγες ημέρες μετά τη φιέστα της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Έλληνας αριστερός μπακ, με ένα ποστάρισμα στο Instagram, έδειξε να... αποχαιρετά τους «κόκκινους» μετά από πέντε σεζόν, έχοντας μάλιστα στα χέρια του πρόταση από τη Λιντς Γιουνάιτεντ!

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τσιμίκα:

«Ως παιδί που κλοτσούσα μια μπάλα στην Ελλάδα, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτή τη μέρα – να σηκώνω το τρόπαιο της Premier League ως παίκτης της Λίβερπουλ. Πέντε χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο μου έμαθαν τι σημαίνει “ποτέ δεν θα περπατάς μόνος”.

Αυτή η πόλη, αυτή η ομάδα και αυτοί οι φίλαθλοι μάς στήριξαν σε κάθε βήμα. Είμαι συγκλονισμένος από περηφάνια για όσα πετύχαμε και γεμάτος ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μας. Ξεπεράσαμε κάθε πρόκληση μαζί. Η καρδιά του Greek Scouser θα ανήκει για πάντα στη Λίβερπουλ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.