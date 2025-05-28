Φενέρμπαχτσε: Προς ανανέωση ο ΜακΚόλουμ

Ριζώνει στη Φενέρμπαχτσε ο Έρικ ΜακΚόλουμ. Ο 37χρονος γκαρντ βοήθησε σημαντικά την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να φτάσει στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και οι συζητήσεις για νέο μονοετές συμβόλαιο είναι σε καλό δρόμο. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ανάψει το πράσινο φως, ενώ και ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ επιθυμεί να συνεχίσει.

O MακΚόλουμ, που στα πρώτα στάδια της καριέρας του είχε αγωνιστεί σε Απόλλωνα Πάτρας και Πανιώνιο, είχε φέτος 11,1 πόντους (58,3% στα δίποντα, 39,4% στα τρίποντα), 2,1 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 11,3 στην αξιολόγηση σε 18:26 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

