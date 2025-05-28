Ο Μπράντον Πολ, που τη σεζόν 2019/20 είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, συνδυάζει μια αξιόλογη καριέρα στο μπάσκετ με ένα άλλο πάθος, το stand up. Ο 34χρονος πλέον γκαρντ, που έχει περάσει μεταξύ άλλων από Σπερς και Εφές, αγωνίζεται πλέον στη γαλλική Σαλόν και συνδυάζει αγώνες και προπονήσεις με παραστάσεις,



«Έχω ήδη δώσει 4-5 παραστάσεις από τότε που ήρθα στη Γαλλία. Είχα ένα κοινό 100 ατόμων και είχα περισσότερο άγχος από ποτέ στη ζωή μου. Πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε αγώνα μπάσκετ ή οποιεσδήποτε εξετάσεις στο σχολείο ή στο κολέγιο. Όσο όμως αγχωτικό και αν ήταν, άλλο τόσο συναρπαστική ήταν η εμπειρία για μένα», τονίζει ο Μπράντον Πολ, που έκανε την πρώτη του stand up παράσταση το καλοκαίρι του 2022 στο Σικάγο.

Είναι μεγάλος θαυμαστής των Ρίτσαρντ Πράιορ και Τζέιμι Φοξ, αλλά έχει εμπνευστεί και από τους κορυφαίους σύγχρονους του είδους, όπως ο Λούι Σι Κέι, ο Ντέιβ Σαπέλ και ο Μπιλ Μπερ. «Πάντα παρακολουθούσα stand up, ήθελα να κάνω τους άλλους να γελάνε και ανακάλυψα πως ήμουν καλός στο να λέω ιστορίες. Έτσι μια μέρα αποφάσισα να το κάνω δημόσια», αναφέρει.



«Είναι πολύ πιο στρεσογόνο από το να παίζω μπάσκετ μπροστά στα 5.000 ανθρώπους. Το μπάσκετ είναι μέσα μου, παίζω όλη μου τη ζωή, αλλά το stand up είναι μια δύσκολη άσκηση. Πρέπει να είσαι γρήγορος, πνευματώδης και να έχεις αντανακλαστικά, γιατί μπορεί να βρεθείς σε δύσκολες καταστάσεις με το κοινό. Δεν γελάνε όλοι με όλα, μπορεί να γίνουν αγενείς, να μιλάνε… Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις σε κάθε κατάσταση. Στις παραστάσεις που έδωσα στο Παρίσι το κοινό ήταν πολυμορφικό και χάρηκα πολύ που τους έκανα να γελάσουν. Είμαι περήφανος γι’ αυτό», σχολιάζει.

Μάλιστα, συχνά όταν αρχίζει τις παραστάσεις του, συνηθίζει να λέει στο κοινό πως «… δεν είμαι κωμικός στην πραγματικότητα. Είμαι επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ. Οπότε, αν τα αστεία μου δεν πιάσουν και δεν γελάσετε, δεν θα με πειράξει και τόσο».



Πάντως για τον ίδιο ακόμη έχει προτεραιότητα η καριέρα του στο μπάσκετ. «Αυτή είναι η πραγματική μου δουλειά και προετοιμάζομαι πολύ περισσότερο για αυτό. Είναι πολύ λιγότερο απογοητευτικό να πεις ένα αστείο που δεν θα πιάσει από το να κάνεις ένα κακό παιχνίδι», παραδέχεται.



Στον πρώτο αγώνα των playoffs έδειξε πως στο παρκέ δεν αστειεύεται. Μπορεί η Σαλόν να έχασε από την Βιλερμπάν στο «Αστρομπάλ», αλλά ο ίδιος είχε 28 πόντους (10/12 βολές, 3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 25 λεπτά. Η ομάδα του θα προσπαθήσει αύριο στην έδρα της να ισοφαρίσει τη σειρά. Αν δεν τα καταφέρει, πάντως, δεν πειράζει… Θα αφοσιωθεί τους επόμενους μήνες στο μεράκι του, το stand up.

