Τσέριν: «Αυτό που μας λείπει είναι το δεύτερο γκολ»

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αξιοποιεί καλύτερα τις ευκαιρίες του για να μην πέφτει θύμα εκπλήξεων όπως συνέβη την Πέμπτη κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, δήλωσε ο Άνταμ Τσέριν στην COSMOTE εν όψει του αγώνα με τον Ατρόμητο απόψε στη Λεωφόρο.

«Νομίζω πως αν δεις το παιχνίδι απέναντι στους Ίνγκλς, τα πρώτα 60’ -70’ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του. Αμύνονταν χαμηλά και προσπάθησαν να κάνουν κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είχαμε καλή rest defence, καλό counter pressing, οπότε δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει κινδύνους για γκολ. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το διατηρήσουμε αυτό και στα 90’, γιατί σ’ αυτό το επίπεδο η συγκέντρωση πρέπει να υπάρχει σε όλο το ματς. Από το πρώτο λεπτό, μέχρι τις καθυστερήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά στο ποδόσφαιρο μπορεί σε ένα ή σε δύο λεπτά, η κακή συγκέντρωση ν’ αλλάξει όλο το παιχνίδι. Οπότε δεν πρέπει να το αφήνουμε να συμβεί, γνωρίζουμε πως έχουμε χάσει ήδη πολλούς βαθμούς και δεν υπάρχει χώρος για άλλα λάθη. Θα προσπαθήσουμε αύριο (σ.σ. σήμερα) να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να εξασφαλίσουμε τη νίκη στην έδρα ματς», τόνισε ο Σλοβένος μέσος.

«Νομίζω ότι το κοινό στοιχείο σ’ αυτά τα παιχνίδια είναι πως παίζουμε καλά, πετυχαίνουμε γκολ, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και αυτό που μας λείπει είναι αυτό το δεύτερο γκολ, που φυσιολογικά θ’ αλλάξει το ματς. Επίσης θα σταματήσει τους αντιπάλους εντελώς. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, να πετύχουμε το δεύτερο γκολ για να μετατρέψουμε τα παιχνίδια ευκολότερα για εμάς. Στη συνέχεια όπως είπα, τα πράγματα επαναλαμβάνονται, δεχόμαστε γκολ το οποίο είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αμέσως, διαφορετικά χάνουμε πολλούς βαθμούς», πρόσθεσε.

