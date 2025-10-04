Απίθανη ματσάρα στη μάχη της Θεσσαλίας με φοβερό και τρομερό Βόλο!

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ήταν καταιγιστική επικρατώντας εκτός έδρας με 5-2 της ΑΕΛ Novibet, που μπορεί να ισοφάρισε σε δυο στιγμές το παιχνίδι, όμως, οι φιλοξενούμενοι ήταν σε απίθανη μέρα, φτάνοντας σε αυτή την τεράστια νίκη.



Σκληρές αποδοκιμασίες από τον κόσμο των «βυσσινί», οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα στην ιστορία τους. Έτσι, έπεσαν στην 13η και προτελευταία θέση του πρωταθλήματος με τέσσερις πόντους, ενώ ο Βόλος έκανε άλμα ανεβαίνοντας στην 5η θέση με εννέα βαθμούς, όντας στο -1 από τον Άρη και την πρώτη τετράδα.

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Γιώργος Πετράκης παρέταξε τους γηπεδούχους με διάταξη 4-2-3-1 και τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Δεληγιαννίδη, Παντελάκη, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς. Στο κέντρο οι Πέρες-Ατανάσοφ, με τον Σαγάλ στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ από την αριστερή κινούνταν ο Τούπτα. Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκαράτε ο Ουάρντα.



Από την άλλη πλευρά, ίδια διάταξη επέλεξε για τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Στην εστία ο Σιαμπάνης, με τους Χέρμανσον-Κάργα στα στόπερ, στη δεξιά πλευρά της άμυνας ο Σόρια και στην αριστερή ο Φορτούνα. Στον άξονα οι Κόμπα και Μαρτίνεθ, με τον Τζόκα στο δεξί «φτερό», στο αριστερό ο Λάμπρου και ο Χουάνπι σε ρόλο επιτελικού μέσου με σέντερ φορ τον Χάμουλιτς.



Το ματς:



Ιδανικό ξεκίνημα για τον Βόλο, που στην πρώτη του στιγμή στο 3’ κατάφερε να ανοίξει το σκορ! Ο Λάμπρου από τα δεξιά έκανε τη σέντρα, η κεφαλιά του Χουάνπι βρήκε στον Μελίσσα και το δοκάρι, με τον Κόμπα από κοντά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 12’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κάργα, με τον Παπαπέτρου να μην συμφωνεί και στη συνέχεια ο Ατανάσοφ απείλησε δις (15’-18’) την εστία του Σιαμπάνη.



Η ΑΕΛ Novibet συνέχισε να πιέσει και στο 19’ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Κάργα, με τον Παπαπέτρου αρχικά να μην τον δίνει, αλλά να του αλλάζει στη συνέχεια -σωστά- την άποψη το VAR. Ο Ατανάσοφ ήταν εύστοχος για το 1-1 όμως τα χαμόγελα στους «βυσσινί» δεν κράτησαν για πολύ.



Κι αυτό διότι η ομάδα της Μαγνησίας πήρε εκ νέου το προβάδισμα, όταν στο 25’ ο Κόμπα επιχείρησε το μακρινό σουτ, ο Μελίσσας δεν έδιωξε σωστά και ο Χουάνπι από κοντά πέτυχε το 2-1.



Η ομάδα του Χουάν Φεράντο δεν έμεινε εκεί και ένα λεπτό αργότερα (26’) έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Σόρια από κοντά, ενώ στο 28’ ο Τζόκα πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς με ραμπόνα, με τον Μελίσσα να του λέει «όχι»!



Η άμυνα των «βυσσινί» δεχόταν συνεχώς κινδύνους, ο Χουάνπι στο 40’ σούταρε με δύναμη αλλά ο Μελίσσας είχε νέα απάντηση, όπως και στην κεφαλιά του Κάργα στη συνέχεια της φάσης. Στο 44’ η AEΛ Novibet έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Μαρτίνες έβγαλε στη γραμμή το πλασέ του Ουάρντα, με τον Λάμπρου να έχει την τελευταία στιγμή του πρώτου μέρους, βλέποντας όμως τον Μελίσσα να κάνει μεγάλη απόκρουση.



Γκολ είχε και το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά αυτή τη φορά οι «βυσσινί» ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν: στο 51’ το κόρνερ εκτελέστηκε από τα δεξιά, ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Γκαράτε με ιδανικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

