Η τραγική αγωνιστική κατάσταση, τα πειθαρχικά παραπτώματα των παικτών, οι πέντε απανωτές ήττες δίχως γκολ από το 1912 και η οργή του κόσμου που ξεχειλίζει, οδηγούν την Τσέλσι σε λήψη αποφάσεων.

Όπως μετέφερε ο εγκυρότατος ρεπόρτερ του SkySports, Kaveh Solhekol, η ηγεσία των «μπλε» βρίσκεται σε διαδικασία συσκέψεων αυτές τις ώρες και η θέση του Ροζίνιορ είναι ιδιαίτερα επισφαλής πλέον στην άκρη του πάγκου.

«Ουδείς μιλά με σιγουριά για την παρουσία του στο επόμενο ματς, με τη Λιντς, την Κυριακή. Η κατάσταση είναι τέτοια που ναι μεν δείχνει να μην υπάρχει αλλαγή μέχρι τότε, αλλά ειλικρινά η κατάσταση μπορεί ν’ ανατραπεί εντελώς» έγραψε ο Solhekol.

